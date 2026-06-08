Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o vară cum n-a mai fost în București. Ce se întâmplă în luna iulie.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o vară cum n-a mai fost în București

Potrivit prognozei Accuweather, luna iulie va marca o premieră nedorită: Nicio zi cu ploaie! Se anunță, de departe, cea mai secetoasă vară din ultimii mulți ani.

În iulie 2026, temperaturile vor ajunge, spre sfârșitul lunii, chiar și la 32 de grade Celsius.

Totodată, ele nu vor coborî sub 25 de grade, în nicio zi.

Iunie 2025, record de secetă

Iunie 2025 deține titlul oficial de cea mai secetoasă lună iunie și una dintre cele mai aride luni din istoria măsurătorilor meteorologice din România.

Conform datelor oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în iunie 2025 s-a înregistrat o cantitate medie record de precipitații de doar 18,9 mm, față de media climatologică normală a acestei luni, care este de 90,5 mm. Totodată, prima parte a lunii martie 2026 a marcat un deficit critic fără precedent, înregistrând doar 0,5 litri de apă pe metru pătrat la nivel național în primele două decade.

Recorduri istorice

De-a lungul istoriei climatice, episoade severe de secetă extremă au transformat anumite luni în recorduri absolute de ariditate pentru perioadele calde:

Iunie 2025: 18,9 mm medii de precipitații la nivel național (față de 90,5 mm normal).

Martie 2026: Doar 0,5 mm acumulați în primele 20 de zile, devenind cel mai secetos debut de primăvară înregistrat vreodată.

August 2003: A fost istoric cea mai aridă lună de final de vară, cu o medie de 20,8 mm (o abatere negativă de 63%).

Iulie 2022: Cea mai secetoasă lună iulie din istorie, când s-a înregistrat mai puțin de jumătate din media normală de 77 mm.

Zonele cele mai afectate de seceta extremă

Fenomenul lipsei de precipitații nu lovește uniform țara.

Zonele de câmpie și regiunile din sud-est resimt cel mai dur lipsa apei:

Dobrogea: Cea mai afectată regiune istorică. În verile secetoase, media de precipitații aici scade uneori sub 34,3 mm pe parcursul a 3 luni întregi.

Bărăganul și Moldova de Sud: Județe precum Călărași, Galați, Vaslui și Vrancea ating frecvent niveluri de secetă pedologică puternică și extremă.

Puncte critice de caniculă: Localități precum Calafat sau Mărculești, unde temperaturile extreme (peste 40°C–43°C) accelerează evaporarea rapidă a apei din sol.

O istorie de 64 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

Autorul recomandă: