Prima pagină » Vremea » Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o vară cum n-a mai fost în București. Ce se întâmplă în luna iulie

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o vară cum n-a mai fost în București. Ce se întâmplă în luna iulie

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o vară cum n-a mai fost în București. Ce se întâmplă în luna iulie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o vară cum n-a mai fost în București. Ce se întâmplă în luna iulie.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o vară cum n-a mai fost în București

Potrivit prognozei Accuweather, luna iulie va marca o premieră nedorită: Nicio zi cu ploaie! Se anunță, de departe, cea mai secetoasă vară din ultimii mulți ani.

În iulie 2026, temperaturile vor ajunge, spre sfârșitul lunii, chiar și la 32 de grade Celsius.

Totodată, ele nu vor coborî sub 25 de grade, în nicio zi.

Iunie 2025, record de secetă

Iunie 2025 deține titlul oficial de cea mai secetoasă lună iunie și una dintre cele mai aride luni din istoria măsurătorilor meteorologice din România.

Conform datelor oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în iunie 2025 s-a înregistrat o cantitate medie record de precipitații de doar 18,9 mm, față de media climatologică normală a acestei luni, care este de 90,5 mm. Totodată, prima parte a lunii martie 2026 a marcat un deficit critic fără precedent, înregistrând doar 0,5 litri de apă pe metru pătrat la nivel național în primele două decade.

Recorduri istorice

De-a lungul istoriei climatice, episoade severe de secetă extremă au transformat anumite luni în recorduri absolute de ariditate pentru perioadele calde:

Iunie 2025: 18,9 mm medii de precipitații la nivel național (față de 90,5 mm normal).

Martie 2026: Doar 0,5 mm acumulați în primele 20 de zile, devenind cel mai secetos debut de primăvară înregistrat vreodată.

August 2003: A fost istoric cea mai aridă lună de final de vară, cu o medie de 20,8 mm (o abatere negativă de 63%).

Iulie 2022: Cea mai secetoasă lună iulie din istorie, când s-a înregistrat mai puțin de jumătate din media normală de 77 mm.

Zonele cele mai afectate de seceta extremă

Fenomenul lipsei de precipitații nu lovește uniform țara.

Zonele de câmpie și regiunile din sud-est resimt cel mai dur lipsa apei:

Dobrogea: Cea mai afectată regiune istorică. În verile secetoase, media de precipitații aici scade uneori sub 34,3 mm pe parcursul a 3 luni întregi.

Bărăganul și Moldova de Sud: Județe precum Călărași, Galați, Vaslui și Vrancea ating frecvent niveluri de secetă pedologică puternică și extremă.

Puncte critice de caniculă: Localități precum Calafat sau Mărculești, unde temperaturile extreme (peste 40°C–43°C) accelerează evaporarea rapidă a apei din sol.

O istorie de 64 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT De ce uraganele primesc nume de femei. Care este motivul real și care sunt excepțiile
08:05, 09 Jun 2026
De ce uraganele primesc nume de femei. Care este motivul real și care sunt excepțiile
Gândul de Vreme Atenționare meteorologică de cod galben în toată țara. Cât va dura și care vor fi regiunile cele mai afectate
11:44, 08 Jun 2026
Atenționare meteorologică de cod galben în toată țara. Cât va dura și care vor fi regiunile cele mai afectate
HOROSCOP Mihai Voropchievici nominalizează zodia care renunță la tot, până la finalul lui 2026: „La joburi toxice și la relații”
07:40, 08 Jun 2026
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care renunță la tot, până la finalul lui 2026: „La joburi toxice și la relații”
METEO Prognoza meteo până în 6 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei. Cum va fi vremea la mare în prima lună de vară
08:08, 05 Jun 2026
Prognoza meteo până în 6 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei. Cum va fi vremea la mare în prima lună de vară
METEO Furtună electrică în România. Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de haos atmosferic în București. Pe ce dată începe
07:23, 03 Jun 2026
Furtună electrică în România. Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de haos atmosferic în București. Pe ce dată începe
METEO Portugalia a doborât recordul istoric de temperatură maximă
05:30, 02 Jun 2026
Portugalia a doborât recordul istoric de temperatură maximă
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți

Cele mai noi

Trimite acest link pe