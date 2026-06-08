Mihai Voropchievici nominalizează zodia care renunță la tot, până la finalul lui 2026: „La joburi toxice și la relații”.

Mihai Voropchievici nominalizează zodia care renunță la tot, până la finalul lui 2026

Este vorba de zodia Fecioară. Runa Dagaz (claritatea) va aduce lumină în viața nativilor respectivi. Transformarea interioară va fi profundă.

Mulți vor renunța la locurile de muncă toxice sau relațiile care nu mai aduc nimic bun.

Septembrie și decembrie vor fi lunile de renaștere pentru Fecioară.

Zodia Fecioară guvernează persoanele născute în perioada 23 august – 22 septembrie. Este al șaselea semn din zodiacul european, fiind un semn de Pământ guvernat de planeta Mercur. Fecioarele sunt recunoscute pentru pragmatismul lor, inteligența analitică și dorința permanentă de organizare.

Elementul zodiei Fecioară este Pământul. Nativii Fecioară sunt guvernați de Mercur, planeta comunicării și intelectului. Simbolul este Fecioara (Virgo). Cuvintele definitorii sunt analiză, ordine, utilitate, iar piatra norocoasă safir, jad sau agat.

Fecioarele au gândire analitică, sunt foarte organizate, au un pragmatism debordant și o loialitate greu de găsit la alte zodii.

Au și defecte, însă, precum obsesia pentru perfecționism, anxietatea și rigiditatea în schimbarea unor decizii.

Cine este Mihai Voropchievici, omul cu Runele Mihai Voropchievici are studii în domeniul numerologiei. Acesta este specialist în arte divinatorii, astrologie, numerologie, chiromanție și cartomanție. Voropchievici are 68 de ani și este tatăl a trei copii, două fete și un băiat. Voropchievici se descrie drept un om credincios, dar respectă o singură superstiție, aceea de a nu păși cu stângul când coboară dimineața din pat.

„Eu cred în Dumnezeu! Eu nu contest credința. Ceea ce contest sunt poate preoții. Sunt unii preoți cu har, alții… de dar. Pe aceștia din urmă îi contest…”, a declarat numerologul.

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