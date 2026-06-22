DNA percheziționează telefoanele ridicate în cazul Ciprian Ciucu – Jocuri de Noroc. Ultima oră: Influencer, audiat în calitate de martor

Ancheta în cazul Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc este în desfășurare la Secția a II-a a DNA. Procurorii anticorupție urmează să efectueze percheziții informatice asupra telefoanelor ridicate de la suspecții în caz. În dosar este implicat și un influencer care deja a fost audiat de procurori, în calitate de martor. Procurorii DNA continuă cercetările în ancheta Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc, după ce și duminică au făcut audieri în caz, potrivit Mediafax.

Percheziții la Primăria Sectorului 6 și audieri surpriză

Procurorii DNA l-au audiat, ieri, pe unul dintre dezvoltatorii imobiliari implicați în dosar, după ce făcuseră percheziții la primăria Sectorului 6, pentru a ridica o serie de înscrisuri, spun surse judiciare, pentru Mediafax. Faptele îl privesc pe Ciprian Ciucu în timpul cât a fost primar, în perioada 2020 – 19 decembrie 2025.

Zilele trecute, procurorii DNA au arestat-o, pentru 30 de zile, pe Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, o apropiată a lui Ciprian Ciucu. Audieri la Tribunalul București au mai fost și în cazul jurnalistei Denise Rifai dar și al unui cetățean bulgar, în cazul acestuia, pentru fapte de dare de mită. Astăzi, procurorii i-au chemat la audieri pe unii dintre dezvoltatorii imobiliari iordanieni, în relație cu care ar fi fost primarul Ciprian Ciucu.

Încrengătura penalilor din jurul lui Ciprian Ciucu

Frații Moh, dezvoltatori imobiliari iordanieni dar și Yuan Ștefan ( cetățean român de origine chineză), asociatul acestora, sunt puși sub acuzare pentru fapte de dare de mită, în cazul primarului Ciucu – acuzat oficial de luare de mită. Toți se află sub control judiciar.

Procurorii suspectează că frații Moh ar fi oferit foloase necuvenite, reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciprian Ciucu, în schimbul obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București pentru societatea Safe Home Invest SRL. Vineri, procurorii DNA au audiat-o din nou și pe jurnalista, Denise Rifai, în aceeași cauză, dar și pe Odeta Nestor. Denise Rifai este deja pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită.

Prezent ieri la Congresul Extraordinar al PNL, în timpul altor audieri de la DNA, Ciprian Ciucu a susținut că asupra sa se desfășoară o „operațiune specială” iar PNL este atacat de „Sistem”. În același Congres, președintele PNL, Ilie Bolojan a declarat că are „încredere deplină” în Ciprian Ciucu și crede că merită solidaritatea și susținerea PNL.