Premierul demis, Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră, după ce i-a convocat pe toți miniștrii la guvern

Guvernul Bolojan a convocat în această seară o ședință extraordinară, cu o oră și jumătate înainte ca Parlamentul să înceapă votul de învestitură pentru cabinetul Veștea. Premierul demis s-a lăudat cu rezultatele obținute prin PNRR, după negocieri îndelungate cu oficiali europeni. Ilie Bolojan spune că România a reușit să păstreze componenta de granturi din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 13,6 miliarde de euro, după două luni de discuții cu Comisiaa Europeană. Șeful Executivului demis a precizat însă că România trebuie să mai absoarbă aproape 5 miliarde de euro până la sfârșitul lunii august și a avertizat că există în continuare riscuri pe componenta de energie și decarbonizare.

Bolojan: „A fost nevoie de discuții de peste două luni”

Premierul demis a explicat că ajustarea PNRR a presupus negocieri complexe privind reformele, jaloanele și investițiile asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

„A fost nevoie de discuții de peste două luni, în această perioadă, pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme și cum atingem cele 385 de ținte și de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă”, a declarat Ilie Bolojan.

Principalul obiectiv urmărit de echipa guvernamentală a fost evitarea pierderii fondurilor nerambursabile alocate României.

„În urma acestor negocieri, suntem în situația în care obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele care au fost alocate României pe componenta de grant, deci este vorba de sumele nerambursabile”a adăugat Bolojan.

România păstrează granturile de 13,6 miliarde de euro

Șeful Executivului a anunțat că negocierile s-au încheiat cu păstrarea integrală a componentei de granturi.

„Le mulțumesc colegilor noștri pentru că au reușit, în urma acestor negocieri, să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile, în continuare, ca granturi pentru România.”

Bolojan, anunț despre o perioadă critică pentru absorbția banilor europeni

,,Asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în așa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate”, a atenționat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că pe componenta de împrumut situația este diferită.

„Pe componenta de împrumut, suma care a rămas în aceste discuții la final este de 6,64 miliarde de euro. Aici avem o reducere de 1,2 miliarde de euro față de sumele anterioare de la sfârșitul anului trecut, ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate și, pe de altă parte, datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiții”, a spus Bolojan.

Premierul demis a mai spus că unul dintre cele mai sensibile capitole a fost cel al infrastructurii rutiere și că România a obținut un acord important din partea Comisiei Europene.

„Un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual, cu ponderea lucrărilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani.”

Bolojan avertizează asupra riscurilor din energie

Șeful Guvernului a arătat că cele mai dificile negocieri au vizat componenta de decarbonizare.

„Negocieri intense au fost purtate pe componenta de decarbonizare, datorită problemelor pe care le avem și faptului că nu am înlocuit centralele pe cărbune cu centrale pe gaz, așa cum ne-am angajat în 2021. Există încă un risc de pierdere de fonduri dacă nu se acceptă la final o formulă care să prevadă reducerea capacității de producție a unor centrale și nu închiderea lor”, a precizat Bolojan.

Mii de investiții locale și spitale deblocate

Bolojan a susținut că au fost deblocate și proiectele din sănătate.

„Prin aprobarea indicatorilor și prin alocările financiare pentru a asigura sumele suplimentare datorită creșterii costurilor, au fost deblocate șantierele care nu mai aveau constructori la ele pentru că nu fuseseră plătiți, iar în felul acesta și investițiile pe spitale vor putea fi finalizate”, a explicat premierul demis.