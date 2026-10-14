Tragedie pe Șoseaua Kiseleff. Un motociclist a lovit un bărbat în vârstă de 50 de ani. De ce nu a putut fi testat autorul accidentului

Un accident mortal a avut loc miercuri, 14 octombrie, în jurul orei 14:20, pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff din București. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o motocicletă. Brigada Rutieră a Capitalei a constatat că pietonul a fost lovit de un motociclist în vârstă de 31 de ani, transmite Mediafax.

Tânărul se deplasa pe o motocicletă pe Șoseaua Kiseleff dinspre strada Arhitect Ion Mincu către Piața Victoriei, când acesta a lovit un pieton.

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Impactul a fost fatal, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a murit în urma accidentului.

Autoritățile nu au oferit, pentru moment, alte informații despre identitatea victimei și nici detalii privind circumstanțele în care aceasta se afla pe carosabil în momentul producerii accidentului.

Motociclistul nu a putut fi testat pentru alcool sau substanțe interzise

Brigada Rutieră a precizat că motociclistul nu a putut fi testat cu aparatele din dotarea polițiștilor, din motive medicale.

Poliția nu a comunicat detalii suplimentare despre starea acestuia. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor efectuate de autorități.

Restricții de circulație pe Șoseaua Kiseleff

În urma accidentului, traficul a fost restricționat pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, pe sensul cuprins între strada Arhitect Ion Mincu și strada Monetăriei.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări la fața locului și strâng probe pentru a reconstitui modul în care s-a produs impactul.

Ancheta urmează să stabilească atât cauzele accidentului, cât și împrejurările exacte care au dus la moartea pietonului.

Șoseaua Kiseleff este una dintre arterele importante din zona central-nordică a Capitalei, făcând legătura între zona Arcului de Triumf și Piața Victoriei. Restricțiile instituite în urma accidentului pot afecta circulația în zonă până la finalizarea cercetărilor la fața locului.