Firicel din Las Fierbinți a fost plasat sub control judiciar, după ce a provocat un accident rutier sub influența drogurilor

Actorul Cuzin Toma, cunoscut drept „Firicel” din „Las Fierbinți”, a fost plasat sub control judiciar, după ce, inițial, a fost reținut în urma unui accident rutier. Potrivit procurorilor, acesta ar fi condus sub influența drogurilor și cu permisul suspendat.

Procurorii au dispus controlul judiciar pentru Cuzin Toma, acuzat că a condus cu permisul suspendat și sub influența substanțelor interzise. Accidentul s-a produs pe 12 octombrie, în județul Teleorman. Analizele mostrelor biologice au indicat urme de substanţe psihoactive (cocaină și canabinoizi) în sânge și urină. O expertiză medico-legală va stabili dacă substanțele i-au afectat capacitatea de a conduce.

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„La data de 13.10.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul cu permis suspendat”, reținându-se că: La data de 12.10.2026, în jurul orelor 18:45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza com. Peretu, jud. Teleorman, deşi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 [ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul rutier, art. 336 alin. (2) C.pen.], ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale.

De asemenea, în urma prelevării mostrelor biologice, a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanţe psihoactive (cocaină, canabionoizi) în sânge şi în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracţiunea de „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive” şi s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili dacă substanţele psihoactive au afectat capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice (…)”, se precizează în comunicatul Parchetului, arată G4media.

Incidentul a avut loc luni, 12 octombrie, în comuna Peretu

Accidentul s-a produs luni seară, în comuna Peretu, județul Teleorman. Bărbatul de 49 de ani, care avea permisul suspendat, nu ar fi păstrat distanța față de mașina din față. Etilotestul a indicat zero, însă testarea antidrog a fost urmată de recoltarea probelor biologice. Surse judiciare spun că acesta ar fi fost depistat pozitiv la cocaină și canabis.