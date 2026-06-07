Se dau 2.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac acest gest nepoliticos atunci când conduc. Mulți cred că nu este nelegal. Despre ce anume este vorba.

Este vorba despre stropirea pietonilor atunci când treci cu mașina prin bălți, iar contrar opiniei publice, această faptă nu este sancționată direct prin puncte amendă în Codul Rutier actual (OUG 195/2002). Astfel că, dacă un polițist te oprește în trafic, el nu îți va scrie un process verbal-strict pe baza Codului Rutier pentru că ai stropit pe cineva dintr-o baltă, deoarece actul normative nu conține un articol specific cu această formulare.

Totuși, există două moduri prin care un șofer poate fi tras la răspundere pentru acest fapt.

a) hotărârile Consiliului Local

Cele mai multe sancțiuni pentru stropirea pietonilor vin din normele de administrație locală și conviețuire socială, hotărâte de primării.

Spre exemplu, Poliția Locală te poate amenda în baza regulamentelor locale privind curățenia și respectul reciproc în spațiul public. Iar amenzile variaza masiv de la un orașla altul (de obicei între 500 lei si 2.000 lei).

b) Codul Penal (distrugere din culpă)

Mai exact, dacă hainele, telefonul sau bunurile pietonului au fost deteriorate din cauza apei murdare ori a noroiului, fapta poate trece în sfera penalului.

Pietonul are dreptul să rețină numarul de înmatriculare, să caute martori sau imagini de pe camerele de supraveghere și să depună o plangere la poliție pentru distrugere.

În acest caz, șoferul poate fi obligat să plateasca curățarea hainelor sau contravaloarea bunurilor distruse.

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