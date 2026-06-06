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ANPC, amenzi de aproape 4 milioane lei la început de iunie. Nereguli grave constatate în urma controalelor

Cristian Lisandru
ANPC, amenzi de aproape 4 milioane lei la început de iunie. Nereguli grave constatate în urma controalelor
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În perioada 1–5 iunie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.300 de operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de agrement.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare acesteia, echipele de comisari ale ANPC au fost prezente în teren. A fost evaluat gradul de conformare al operatorilor economici la prevederile legislației în vigoare.

Au fost verificate peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor, în vederea asigurării unui nivel adecvat de siguranță.

817 de amenzi contravenţionale

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

  • 817 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,6 milioane de lei
  • 612 avertismente
  • valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 157.000 de lei
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 174.000 de lei
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 operatori economici.

Potrivit ANPC, principalele neconformități constatate au fost:

  • prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare;
  • nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător.

Pentru produsele alimentare

  • produse de origine vegetală depreciate, fără menționarea țării de origine, precum și a categoriei de calitate;
  • întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;

  • comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;
  • comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri și depuneri aderente de impurități;

  • neafișarea sau afișarea incompletă a informațiilor privind limitele minime și/sau maxime de vârstă și înălțime admise pentru accesul la anumite activități de agrement;
  • folosirea unor echipamente cu grad avansat de uzură, incompatibile cu cerințele de siguranță;
  • existența unor elemente metalice nesecurizate la nivelul toboganelor, cu risc pentru siguranța utilizatorilor;

  • nerespectarea condițiilor de siguranță privind ancorarea echipamentului gonflabil;
  • întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absența documentelor aferente echipamentelor utilizate și echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficient.

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