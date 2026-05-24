24 Mai, calendarul zilei: 22 de ani de la tragedia cauzată de explozia de la Mihăilești. Priscilla Presley împlinește 81 de ani, Bob Dylan 85

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 24 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Explozia de la Mihăilești a fost unul dintre cele mai grave accidente rutiere și industriale din România. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 24 mai 2004, în apropierea localității Mihăilești, după ce un camion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat pe șosea. În timp ce echipele de intervenție, polițiștii, pompierii și mai mulți jurnaliști se aflau la locul accidentului, încărcătura camionului a explodat violent. Deflagrația a provocat moartea a 18 persoane și rănirea altor 13, distrugând complet vehiculele din zonă și provocând pagube materiale importante. Evenimentul a șocat întreaga țară, imaginile surprinse în timpul intervenției fiind difuzate pe scară largă de televiziuni. Explozia a rămas un simbol al riscurilor asociate transportului de substanțe periculoase și a determinat autoritățile să acorde o atenție mai mare normelor de siguranță și intervențiilor în situații de urgență.

Priscilla Presley, născută pe 24 mai 1945, la Brooklyn, New York, este o personalitate americană cunoscută atât pentru activitatea sa artistică, cât și pentru legătura cu legendarul cântăreț Elvis Presley. În 1967, Priscilla și Elvis s-au căsătorit în Las Vegas, iar un an mai târziu s-a născut fiica lor, Lisa Marie Presley. Deși căsnicia lor a fost intens mediatizată, cei doi au divorțat în 1973, păstrând însă o relație apropiată până la moartea lui Elvis, în 1977. După divorț, Priscilla a decis să își construiască propria identitate profesională. A studiat actoria și a devenit cunoscută prin rolul Jenna Wade din serialul Dallas. Mai târziu, a câștigat popularitate și datorită aparițiilor din seria de comedii The Naked Gun, unde a jucat alături de Leslie Nielsen. Unul dintre cele mai importante merite ale sale este legat de administrarea moștenirii lui Elvis Presley. Sub conducerea sa, reședința Graceland a fost transformată în muzeu și într-una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Statele Unite. De-a lungul anilor, Priscilla Presley a rămas o figură influentă în lumea divertismentului și a afacerilor, fiind apreciată pentru eleganță şi discreție.

Bob Dylan este unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului XX și o figură centrală în dezvoltarea muzicii folk și rock. Născut pe 24 mai 1941, în Duluth, Minnesota, el și-a început cariera în anii ‘60, devenind rapid o voce emblematică a generației sale. Este cunoscut pentru versurile sale poetice și cu puternic mesaj social, abordând teme precum drepturile civile, războiul și libertatea individuală. Printre cele mai celebre piese ale sale se numără Like a Rolling Stone, considerată una dintre cele mai importante melodii din istoria muzicii rock. De-a lungul carierei, a lansat numeroase albume apreciate de critici și public, influențând generații întregi de artiști. În 2016, a primit Premiul Nobel pentru Literatură, o recunoaștere rară pentru un compozitor, pentru contribuția sa la arta expresiei poetice în cadrul tradiției cântecului american. Bob Dylan rămâne o personalitate definitorie a culturii moderne, apreciat pentru inovație, profunzime lirică și impactul său durabil asupra muzicii și literaturii contemporane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1686: Daniel Gabriel Fahrenheit 🇩🇪🌡️ A introdus scara termometrică cunoscută sub numele „scara Fahrenheit“. A fost primul care a utilizat mercurul ca lichid termometric și a fabricat primele termometre de dimensiuni reduse care puteau măsura temperatura umană și temperatura atmosferică până la 96 de grade

🎂1702: Joseph Friedrich Ernst 🇩🇪♛ Prinț de Hohenzollern-Sigmaringen, strămoșul regelui Carol I al României

🎂1743: Jean Paul Marat 🇫🇷🗣️ publicist și om politic, unul dintre conducătorii Revoluției Franceze din 1789

🎂1819: Regina Victoria 🇬🇧♛ a moștenit tronul la vârsta de 18 ani, după ce cei trei frați mai mari ai tatălui ei au murit fără să lase moștenitori legitimi în viață

🎂1869: Albert André 🇫🇷🎨 pictor francez postimpresionist. A realizat portretul lui Pierre-Auguste Renoir, cel mai apropiat prieten al său, și al lui Claude Monet

🎂1937: Benone Sinulescu 🇷🇴🎤

🎂1941: Bob Dylan 🇺🇸🎤 Premiul Nobel pentru Literatură, „pentru crearea de noi expresii poetice în cadrul marii tradiții a cântecului american”

🎂1943: Gary Burghoff 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul „Radar” O’Reilly din M.A.S.H.

🎂1945: Priscilla Presley 🇺🇸🎬

🎂1960: Guy Fletcher 🇬🇧🎼 instrumentist Dire Straits

🎂1960: Kristin Scott Thomas 🇬🇧🎬

🎂1964: Raed Arafat 🇸🇾🇷🇴🚑

🎂1966: Eric Cantona 🇫🇷⚽️ considerat unul dintre artizanii renașterii lui United ca putere la nivel mondial, și este un simbol al clubului. În 2001 a fost votat jucătorul secolului pentru Manchester United, fanii îl numesc și astăzi „Eric the King”

🎂1972: Maia Sandu 🇲🇩🗣️ președinte al Republicii Moldova

🎂1985: Juan Carlos Toja 🇨🇴⚽️ În perioada 2008-2010 a jucat în Liga I, pentru Steaua

Decese 🕯

🕯️1543: Nicolaus Copernic 🇩🇪🇵🇱 🌝🌍 etnic german născut în Prusia Regală, un stat autonom condus de regele polonez, astronom și cosmolog, matematician și economist, preot și prelat catolic, care a dezvoltat teoria heliocentrică a Sistemului Solar

🕯️1974: Duke Ellington 🇺🇸🎤 a scris peste 2000 de cântece și compoziții, de la jazz la muzică religioasă și muzică clasică

🕯️2011: Fănuș Neagu 🇷🇴✒️

🕯️2023: Tina Turner 🇺🇸🎤 cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Tina Turner este unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali

Evenimente📋

📋🇪🇺🌳 Ziua europeană a parcurilor marchează apariţia primelor parcuri naţionale din Europa, la 24.05.1909, prin decizia autorităţilor din Suedia de a transforma nouă parcuri în parcuri naţionale

📋🇷🇺 Rusia şi ţările slave marchează Ziua Sfinţilor Kiril şi Metodiu şi sărbătoarea alfabetului chirilic şi a culturii slave

Calendar 🗒️

🗒️1819: SS Savannah începe călătoria istorică din Georgia SUA spre Liverpool și devine prima navă cu aburi care traversează Atlanticul

🗒️1844: „Ce a făcut Dumnezeu?” – Mesajul trimis de Samuel Morse, prima telegramă în codul Morse, de la Washington DC, către asistentul său Alfred Vail, în Baltimore, Maryland, pentru a inaugura prima linie telegrafică

🗒️1875: Constituirea Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind Ion C. Brătianu, M. Kogălniceanu, M.C. Epureanu

🗒️1883: Podul Brooklyn, celebrul pod peste East River din New York, este deschis traficului, unindu-se astfel Brooklyn-ul de Manhattan

🗒️1903: Este inaugurat Castelul Pelișor

🗒️1906: Elvețianul César Ritz a deschis la Londra un alt hotel cu numele său, în care fiecare apartament are o baie privată, ca o noutate mondială

🗒️1908: A fost inaugurată noua clădire a Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în prezența regelui Carol I

🗒️1943: Josef Mengele devine ofițerul șef medical la Auschwitz

🗒️1976: Avioanele Concorde aflate sub pavilion englez și francez au efectuat primele zboruri comerciale

🗒️1981: Președintele ecuadorian Jaime Roldos a murit într-un accident de avion în circumstanțe misterioase

🗒️1990: A luat ființă Teatrul Masca, singurul teatru de gest, pantomimă și expresie corporală din România, condus de Mihai Mălaimare

🗒️2004: Explozia de la Mihăilești, accident soldat cu 18 morți, 13 răniți și importante pagube materiale

