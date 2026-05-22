22 Mai, calendarul zilei: Are loc cel mai puternic seism înregistrat vreodată. Naomi Campbell împlinește 56 de ani, Novak Djokovic 39

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 22 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 22 mai 1960, Chile a fost lovit de cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată în istorie. Seismul a avut magnitudinea de 9,5 pe scara Richter și a provocat distrugeri uriașe în sudul țării. Cutremurul a afectat grav orașe precum Valdivia și a declanșat tsunamiuri care au ajuns până în Japonia, Filipine şi Statele Unite. Mii de oameni și-au pierdut viața, iar milioane au rămas fără locuințe. Seismul a durat aproximativ zece minute și a demonstrat forța uriașă a fenomenelor tectonice din zona Cercului de Foc al Pacificului. După această catastrofă, numeroase state au început să acorde o atenție mai mare sistemelor de avertizare pentru tsunami și construcțiilor rezistente la cutremure. Incidentul din 1960 rămâne până astăzi un simbol al puterii devastatoare a naturii și unul dintre cele mai importante evenimente seismice studiate de cercetători.

Naomi Campbell este una dintre cele mai influente figuri din industria modei internaționale, considerată parte din generația de “supermodele” care a dominat podiumurile anilor ‘90. S-a născut pe 22 mai 1970 în Londra și a fost descoperită la o vârstă fragedă, intrând rapid în lumea modelingului profesionist. Cariera ei a luat amploare la sfârșitul anilor ‘80, când a început să lucreze cu marile case de modă precum Versace, Chanel, Dolce & Gabbana și Dior. A fost prima femeie de origine afro-caraibiană care a apărut pe coperta revistei Vogue în ediția britanică, un moment important pentru diversitatea din industria modei. A avut apariţii și în videoclipuri muzicale și producții de film, colaborând cu artiști internaționali și extinzându-și influența dincolo de modă. De asemenea, a fost implicată în proiecte caritabile, inclusiv inițiative umanitare pentru sprijinirea copiilor și a victimelor conflictelor din diverse regiuni ale lumii. De-a lungul timpului, Naomi Campbell a rămas o prezență constantă în lumea modei, fiind considerată un simbol al eleganței, forței și longevității în industrie.

Novak Djokovic este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile, datorită longevității, constanței și numărului impresionant de trofee câștigate. S-a născut pe 22 mai 1987 în Belgrad și a început să joace tenis de la vârsta de patru ani. A devenit profesionist în 2003, iar ascensiunea sa a fost rapidă în circuitul ATP, câștigând 24 de turnee de Grand Slam. Un moment important al carierei sale a fost dominarea sezonului 2011, când a cucerit 10 trofee importante și a urcat pe primul loc în clasamentul mondial. De atunci, a petrecut un număr record de săptămâni pe locul 1 ATP, stabilind noi standarde în tenisul masculin. A fost un jucător-cheie al echipei de Cupa Davis a Serbiei, contribuind la câștigarea acesteia în 2010. De-a lungul carierei, a avut rivalități legendare cu Roger Federer și Rafael Nadal, participând la unele dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria tenisului. În afara terenului, Djokovic este implicat în activități caritabile prin fundația sa, sprijinind educația timpurie și proiecte pentru copii. Rămâne o figură dominantă în tenis și unul dintre cei mai influenți sportivi ai generației sale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1813: Richard Wagner 🇩🇪🎼 unul din cei mai de seamă reprezentanți ai romantismului muzical

🎂1859: Sir Arthur Conan Doyle 🇬🇧✒️ celebru pentru a-l fi creat pe Sherlock Holmes – primul detectiv care apare într-o serie de romane polițiste

🎂1893: Armand Călinescu 🇷🇴🗣️ economist și politician, prim-ministru al României A fost asasinat în București pe 21 septembrie 1939, de un comando legionar

🎂1907: Sir Laurence Olivier 🇬🇧🎬 11 nominalizări și 3 Oscaruri, 1 pentru rol principal: Hamlet (1948), și alte 2 onorifice, pentru contribuția adusă cinematografiei, Henry V (1947) și la ediția din 1979

🎂1939: Răzvan Teodorescu 🇷🇴✒️ critic și istoric de artă, politician

🎂1946: George Best 🇬🇧⚽️ În 1968, anul său de grație, a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Manchester United și a fost numit Fotbalistul European al Anului. În 1999 s-a clasat pe locul 11, în urma lui Marco van Basten, în cadrul alegerilor IFFHS pentru Jucătorul European al Secolului, și pe locul 16, în urma lui Lothar Matthäus, în cadrul alegerilor pentru Jucătorul Mondial al Secolului

🎂1948: Florea Dumitrache 🇷🇴⚽️ „Mopsul”, maestru emerit al sportului, subinginer. 31 de apariții și 15 goluri pentru România

🎂1964: Marius Oprea 🇷🇴✒️

🎂1969: Michael Kelly 🇺🇸🎬

🎂1970: Naomi Campbell 🇬🇧💃🏾

🎂1987: Novak Djokovic 🇷🇸🥎 24 titluri de Grand Slam

Decese 🕯

🕯️337: Constantin cel Mare ♛

🕯️1802: Martha Washington 🇺🇸 cea dintâi „Primă doamnă” a Statelor Unite ale Americii

🕯️1885: Victor Hugo 🇫🇷✒️ Notre-Dame de Paris (1831), Mizerabilii (1862)

🕯️1957: George Bacovia 🇷🇴✒️ autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira

🕯️2024: Costel Constantin 🇷🇴🎭🎬

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Europeană Împotriva Obezității

📋🌍 Ziua internaţională a biodiversităţii

Calendar 🗒️

🗒️1520: Masacrul de la festivalul Tóxcatl are loc în timpul căderii Tenochtitlan, capitala Imperiului Aztec, care va duce la căderea civilizației aztece și a marcat sfârșitul primei faze din cucerirea spaniolă a Imperiului Aztec

🗒️1762: Fontana di Trevi este finalizată și inaugurată la Roma

🗒️1826: Nava britanică HMS Beagle pleacă în primul ei voiaj, sub comanda căpitanului Pringle Stokes. S-a întors în Anglia la 14 octombrie 1830 iar în timpul călătoriei a fost identificat canalul Beagle, care a fost numit după navă

🗒️1906: Fraților Wright li se acordă brevetul american pentru „Mașina zburătoare”

🗒️1939: Germania și Italia semnează Pactul de Oțel

🗒️1948: Guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale

🗒️1960: Un cutremur de 9,5 pe scara Richter a lovit Chile; cel mai puternic seism înregistrat vreodată

🗒️1965: A debutat la TVR emisiunea „Teleenciclopedia” – record de audiență până în 1990

🗒️1990: Microsoft lansează sistemul de operare Windows 3.0

🗒️1990: Yemenul de Nord și de Sud sunt unite și formează Republica Yemen

🗒️2005: Ziariștii români răpiți în Irak au fost eliberați

🗒️2010: F.C. Internazionale Milano câștigă Liga Campionilor 2009-2010 și devină singura echipă italiană care reușește tripla: campionatul, cupa și Liga Campionilor

🗒️2012: Tokyo Skytree este deschis pentru public. Este cel mai înalt turn din lume (634 m) și a doua structură ca înălțime din lume, după Burj Khalifa (829,8 m)

