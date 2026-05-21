21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 21 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 21 mai, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena, două personalități importante în istoria creștinismului. Împăratul Constantin este cunoscut pentru faptul că a acordat libertate creștinilor prin Edictul de la Milano din anul 313, contribuind decisiv la răspândirea religiei creștine în Imperiul Roman. Mama sa, Elena, este apreciată pentru sprijinul acordat Bisericii și pentru descoperirea, potrivit tradiției, a Sfintei Cruci la Ierusalim. În România, această zi are o semnificație specială și pentru locuitorii orașului Constanța, deoarece pe 21 mai sunt celebrate și Zilele Constanței. Evenimentul este dedicat patronilor spirituali ai orașului și include spectacole, concerte, activități culturale și manifestări religioase. Sărbătoarea aduce împreună tradiția religioasă și spiritul comunității, fiind un prilej de bucurie atât pentru cei care poartă numele Constantin și Elena, cât și pentru locuitorii Constanței.

La 21 mai 1904, la Paris, a fost fondată FIFA – Federația Internațională de Fotbal Asociație, organizația care coordonează fotbalul mondial. Crearea FIFA a reprezentat un moment esențial pentru dezvoltarea acestui sport, aflat atunci într-o perioadă de expansiune rapidă în Europa. La înființare au participat reprezentanți ai mai multor țări europene, printre care Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Spania, Suedia și Elveția. Primul președinte al organizației a fost francezul Robert Guérin. Scopul principal al FIFA era stabilirea unor reguli comune și organizarea competițiilor internaționale de fotbal. De-a lungul timpului, organizația a crescut spectaculos, devenind cea mai importantă instituție din fotbalul mondial și organizatoarea Campionatului Mondial, cea mai urmărită competiție sportivă de pe planetă. Astăzi, FIFA reunește peste 200 de federații naționale și are un rol major în dezvoltarea și promovarea fotbalului la nivel global.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1844: Henri Rousseau 🇫🇷🎨 a trăit două existențe diferite: într-una a fost vameș la Vama Rutieră din Paris, iar în cealaltă, de la 41 de ani, a fost pictor. A devenit unul din cei mai mari pictori ai epocii sale. Impresionismului îi opune arta naivă, cu care, în scurtă vreme, creează o adevărată școală de pictură

🎂1850: Giuseppe Mercalli 🇮🇹🌋 vulcanolog și preot. Cel mai cunoscut pentru scala de intensitate Mercalli pentru măsurarea cutremurelor

🎂1860: Willem Einthoven 🇳🇱🔬 fiziolog, inventatorul electrocardiografului, laureat al Premiului Nobel

🎂1880: Tudor Arghezi 🇷🇴✒️ pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu. A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeșului

🎂1887: Alexandru Borza 🇷🇴🪴 întemeietorul Grǎdinii Botanice din Cluj si al geobotanicii din România, membru (post-mortem) al Academiei Române

🎂1887: Florica Musicescu 🇷🇴🎹 pianistă și profesoară de pian, unul din fondatorii școlii române de pian

🎂1897: Smaranda Brăescu 🇷🇴🪂 prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism (1931) și campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200m, Sacramento, SUA)

🎂1957: Daniel Barbu 🇷🇴🗣️ a fost un istoric român, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii

🎂1972: Christopher George Latore Wallace 🇺🇸🎤 (Notorious B.I.G.) Pe 9 martie 1997, a fost omorât de către un necunoscut în Los Angeles. Dublul său album “Life After Death” lansat 15 zile mai târziu a debutat pe locul întâi în State și a fost certificat cu discul de diamant în 2000, pentru vânzări de peste 11 milioane exemplare

🎂1974: Fairuza Balk 🇺🇸🎬 The Island of Dr. Moreau (1996), American History X (1998)

🎂1980: Gotye 🇧🇪🇦🇺🎤 Somebody That I Used To Know (2011)

🎂1995: Gianina-Elena Beleagă 🇷🇴🚣‍♀️ canotoare

Decese 🕯

🕯️1952: John Garfield 🇺🇸🎬 adept al interpretării unor personaje rebele din clasa muncitoare. A crescut în New York în condiții de sărăcie în timpul marii crize economice

🕯️1964: Tudor Vianu 🇷🇴✒️ filosof, estetician, critic literar, scriitor, comparatist, memorialist

🕯️1973: Grigore Moisil 🇷🇴🧮 matematician considerat părintele informaticii românești

Evenimente📋

📋⚓️ Ziua Constanței

📋🗣️👤 Ziua mondială pentru diversitate în dialog şi dezvoltare

Calendar 🗒️

🗒️1502: Insula Sfânta Elena este descoperită de exploratorul portughez João da Nova

🗒️1674: Nobilimea îl alege pe Jan Sobieski rege al Poloniei și Mare Duce al Lituaniei

🗒️1712: Capitala Rusiei a fost mutată de către țarul Petru I de la Moscova la Sankt Petersburg

🗒️1821: Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821, a fost arestat în tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsilanti

🗒️1877: Mihail Kogălniceanu a proclamat în Parlamentul României, în numele guvernului, independența

🗒️1904: La Paris a fost înființată FIFA

🗒️1927: Charles Lindbergh aterizează pe câmpul Le Bourget din Paris, completând primul zbor fără escală din lume, traversând Oceanul Atlantic

🗒️1961: A avut loc premiera spectacolului „Cum vă place”, de William Shakespeare, în montarea lui Liviu Ciulei, la Teatrul „Lucia Sturza Bulandra”, cu Clody Bertola în rolul Rosalindei, moment de referință pentru dezvoltarea teatrului românesc

🗒️1982: Queen a lansat albumul Hot Space

🗒️1982: Constantin Dăscălescu este numit prim-ministru al României, succedându-i lui Ilie Verdeț. A demisionat la 22 decembrie 1989

🗒️2004: A avut loc, la Moscova, prima reuniune la nivel înalt între Federația Rusă și reprezentanții celor 25 de state membre ale UE; a fost semnat un protocol prin care se afirma susținerea Rusiei de către UE pentru aderarea la Organizația Mondială a Comerțului

🗒️2006: Muntenegrul a votat prin referendum separarea de uniunea statală cu Serbia

