Prima pagină » Actualitate » 21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA

21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA

Elena Stănică-Ezeanu
21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Wikipedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 21 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 21 mai, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena, două personalități importante în istoria creștinismului. Împăratul Constantin este cunoscut pentru faptul că a acordat libertate creștinilor prin Edictul de la Milano din anul 313, contribuind decisiv la răspândirea religiei creștine în Imperiul Roman. Mama sa, Elena, este apreciată pentru sprijinul acordat Bisericii și pentru descoperirea, potrivit tradiției, a Sfintei Cruci la Ierusalim. În România, această zi are o semnificație specială și pentru locuitorii orașului Constanța, deoarece pe 21 mai sunt celebrate și Zilele Constanței. Evenimentul este dedicat patronilor spirituali ai orașului și include spectacole, concerte, activități culturale și manifestări religioase. Sărbătoarea aduce împreună tradiția religioasă și spiritul comunității, fiind un prilej de bucurie atât pentru cei care poartă numele Constantin și Elena, cât și pentru locuitorii Constanței.

Sfinții Împărați Constantin și Elena

La 21 mai 1904, la Paris, a fost fondată FIFA – Federația Internațională de Fotbal Asociație, organizația care coordonează fotbalul mondial. Crearea FIFA a reprezentat un moment esențial pentru dezvoltarea acestui sport, aflat atunci într-o perioadă de expansiune rapidă în Europa. La înființare au participat reprezentanți ai mai multor țări europene, printre care Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Spania, Suedia și Elveția. Primul președinte al organizației a fost francezul Robert Guérin. Scopul principal al FIFA era stabilirea unor reguli comune și organizarea competițiilor internaționale de fotbal. De-a lungul timpului, organizația a crescut spectaculos, devenind cea mai importantă instituție din fotbalul mondial și organizatoarea Campionatului Mondial, cea mai urmărită competiție sportivă de pe planetă. Astăzi, FIFA reunește peste 200 de federații naționale și are un rol major în dezvoltarea și promovarea fotbalului la nivel global.

FIFA

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1844: Henri Rousseau 🇫🇷🎨 a trăit două existențe diferite: într-una a fost vameș la Vama Rutieră din Paris, iar în cealaltă, de la 41 de ani, a fost pictor. A devenit unul din cei mai mari pictori ai epocii sale. Impresionismului îi opune arta naivă, cu care, în scurtă vreme, creează o adevărată școală de pictură
🎂1850: Giuseppe Mercalli 🇮🇹🌋 vulcanolog și preot. Cel mai cunoscut pentru scala de intensitate Mercalli pentru măsurarea cutremurelor
🎂1860: Willem Einthoven 🇳🇱🔬 fiziolog, inventatorul electrocardiografului, laureat al Premiului Nobel
🎂1880: Tudor Arghezi 🇷🇴✒️ pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu. A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeșului
🎂1887: Alexandru Borza 🇷🇴🪴 întemeietorul Grǎdinii Botanice din Cluj si al geobotanicii din România, membru (post-mortem) al Academiei Române
🎂1887: Florica Musicescu 🇷🇴🎹 pianistă și profesoară de pian, unul din fondatorii școlii române de pian
🎂1897: Smaranda Brăescu 🇷🇴🪂 prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism (1931) și campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200m, Sacramento, SUA)
🎂1957: Daniel Barbu 🇷🇴🗣️ a fost un istoric român, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii
🎂1972: Christopher George Latore Wallace 🇺🇸🎤 (Notorious B.I.G.) Pe 9 martie 1997, a fost omorât de către un necunoscut în Los Angeles. Dublul său album “Life After Death” lansat 15 zile mai târziu a debutat pe locul întâi în State și a fost certificat cu discul de diamant în 2000, pentru vânzări de peste 11 milioane exemplare
🎂1974: Fairuza Balk 🇺🇸🎬 The Island of Dr. Moreau (1996), American History X (1998)
🎂1980: Gotye 🇧🇪🇦🇺🎤 Somebody That I Used To Know (2011)
🎂1995: Gianina-Elena Beleagă 🇷🇴🚣‍♀️ canotoare

Decese 🕯

🕯️1952: John Garfield 🇺🇸🎬 adept al interpretării unor personaje rebele din clasa muncitoare. A crescut în New York în condiții de sărăcie în timpul marii crize economice
🕯️1964: Tudor Vianu 🇷🇴✒️ filosof, estetician, critic literar, scriitor, comparatist, memorialist
🕯️1973: Grigore Moisil 🇷🇴🧮 matematician considerat părintele informaticii românești

Evenimente📋

📋⚓️ Ziua Constanței
📋🗣️👤 Ziua mondială pentru diversitate în dialog şi dezvoltare

Calendar 🗒️

🗒️1502: Insula Sfânta Elena este descoperită de exploratorul portughez João da Nova
🗒️1674: Nobilimea îl alege pe Jan Sobieski rege al Poloniei și Mare Duce al Lituaniei
🗒️1712: Capitala Rusiei a fost mutată de către țarul Petru I de la Moscova la Sankt Petersburg
🗒️1821: Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821, a fost arestat în tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsilanti
🗒️1877: Mihail Kogălniceanu a proclamat în Parlamentul României, în numele guvernului, independența
🗒️1904: La Paris a fost înființată FIFA
🗒️1927: Charles Lindbergh aterizează pe câmpul Le Bourget din Paris, completând primul zbor fără escală din lume, traversând Oceanul Atlantic
🗒️1961: A avut loc premiera spectacolului „Cum vă place”, de William Shakespeare, în montarea lui Liviu Ciulei, la Teatrul „Lucia Sturza Bulandra”, cu Clody Bertola în rolul Rosalindei, moment de referință pentru dezvoltarea teatrului românesc
🗒️1982: Queen a lansat albumul Hot Space
🗒️1982: Constantin Dăscălescu este numit prim-ministru al României, succedându-i lui Ilie Verdeț. A demisionat la 22 decembrie 1989
🗒️2004: A avut loc, la Moscova, prima reuniune la nivel înalt între Federația Rusă și reprezentanții celor 25 de state membre ale UE; a fost semnat un protocol prin care se afirma susținerea Rusiei de către UE pentru aderarea la Organizația Mondială a Comerțului
🗒️2006: Muntenegrul a votat prin referendum separarea de uniunea statală cu Serbia

CITEȘTE ȘI:

20 Mai, calendarul zilei: Cher împlinește 80 de ani, Miodrag Belodedici 62. Sunt brevetați blugii

19 Mai, calendarul zilei: Natalia Oreiro împlinește 49 de ani, Diego Forlán 47. Data „decesului“ Caritas

18 Mai, calendarul zilei: Mihai Crețu împlinește 69 de ani, Sandra 64. Nicușor Dan devine președintele României

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1547. Kievul se pregătește de un eventual atac dinspre Belarus. Ce ordin a dat Zelenski
07:31
Război în Ucraina, ziua 1547. Kievul se pregătește de un eventual atac dinspre Belarus. Ce ordin a dat Zelenski
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Adevărul despre anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață când va trebui”
07:30
Călin Georgescu: „Adevărul despre anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață când va trebui”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Numele lui Călin Georgescu a fost invocat de noi în întâlnirea cu Nicușor Dan”
07:00
Dan Dungaciu: „Numele lui Călin Georgescu a fost invocat de noi în întâlnirea cu Nicușor Dan”
ACTUALITATE Valentin Stan: Bolojan stă agățat de scaunul de la guvern și are impresia că poate guverna România împotriva poporului și a Parlamentului
06:30
Valentin Stan: Bolojan stă agățat de scaunul de la guvern și are impresia că poate guverna România împotriva poporului și a Parlamentului
EXCLUSIV Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
06:00
Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Ilie Bolojan nu va mai fi președintele partidului, atunci când va fi numit un alt liberal în funcția de premier”
23:00
Viorel Cataramă: „Ilie Bolojan nu va mai fi președintele partidului, atunci când va fi numit un alt liberal în funcția de premier”
Mediafax
Nicușor Dan, consultări astăzi cu liderii grupurilor parlamentare şi parlamentarii neafiliaţi
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Femeile singure care își cumpără locuințe spun că independența financiară le afectează viața amoroasă
COMUNICAT Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
08:00
Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
FLASH NEWS O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
07:59
O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
FLASH NEWS Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
07:54
Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
APĂRARE Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
07:24
Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
FLASH NEWS Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
07:24
Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
ANALIZĂ EXCLUSIV Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
06:00
Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România

Cele mai noi

Trimite acest link pe