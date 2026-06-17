3.000 lei amendă în 2026 pentru toți românii care locuiesc la bloc și „uită” să declare acest lucru administratorului.

Românii care stau la bloc și nu transmit aceste informații asociației de proprietari riscă sancțiuni considerabile. Mai exact, este vorba despre neanunțarea numărului de persoane care locuiesc în apartament.

Când în apartament se mută rude, chiriași sau alte persoane pentru o perioadă mai mare de 15 zile pe lună, proprietarul are obligația legală de a notifica președintele asociației în termen de 10 zile, pentru ca numărul acestora să fie luat în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere (pe număr de persoane).

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor stabilește că “proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței”.

În caz contrar, românii care stau la bloc și nu transmit aceste informații riscă amenzi considerabile. Sumele variază între 500 lei și 3.000 lei pentru proprietarii care refuză să declare numărul real de persoane. În plus, amenda poate ajunge la 3.000 lei dacă există circumstanțe agravante. Dacă se dovedește că ai avut mai multe persoane în locuință decât cele declarate, pe termen îndelungat, sancțiunile sunt usturătoare.