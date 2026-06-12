Amendă de 1.000 de lei pentru toți șoferii români care comit această greșeală în timp ce se află în mașini. Puțini știu că este nelegal

Se dă o amendă de 1.000 de lei pentru toți șoferii români care comit această geșeală în timp ce se află în mașini. Puțini sunt cei care știu că acest lucru este nelegal.

Șoferii trebuie să fie atenți căci pot primi o amendă usturătoare dacă fac o greșeală relativ „banală” când sunt în mașinile lor. Este vorba despre un lucru pe care mulți nu l-ar considera ca pe un „pericol”.

Astfel că, ascultatul de muzică la maximum în mașină, cu geamurile deschise poate atrage sancțiuni dure. Cu toate că automobilul este o proprietate private, zgomotul produs afectează spațiul public.

Fapta aceasta intră, deci, sub incidența legii privind tulburarea liniștii publice, dar și a Codului Rutier, care interzice folosirea exagerată a aparatelor radio în interiorul vehiculelor, dacă se deranjează fonic ceilalți participanți la trafic.

Pentru o astfel de încălcare a legii, șoferii riscă o amendă contravențională pentru tulburarea liniștii, încadrată, de regulă, între 200 de lei și 1.000 de lei.

Amendă de 825 lei pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timpul staționării în oraș

O altă faptă pentru care se dă o amendă mare este cei care comit această greșeală în timpul staționării în oraș.

Așadar, șoferii care aleg să lase motorul pornit în timpul staționării pot fi sancționați, deoarece practica duce la creșterea nivelului de poluare, zgomot și risipă de combustibil.

Autoritățile au introdus un sistem de sancțiuni progresive, ce vizează în primul rând educarea șoferilor:

– Primul incident poate fi sancționat cu avertisment;

– Abaterile repetate atrag amenzi contravenționale, conform prevederilor din Codul Rutier;

– În funcție de gravitatea situației și de recidivă, pot fi aplicate sancțiuni suplimentare.

Dar există și excepții:

– Situații impuse de trafic, precum ambuteiajele, semafoarele sau blocajele temporare;

– Vehiculele cu regim de circulație prioritară, aflate în misiuni de urgență, cum sunt cele de poliție, ambulanță, pompieri;

– Autovehiculele comerciale, în special camioanele care folosesc motorul pentru alimentarea sistemelor de refrigerare sau a echipamentelor esențiale.

În astfel de situații, oprirea cu motorul pornit este considerată justificată și nu se sancționează de către polițiștii rutieri.