Amendă de 500 lei pentru toți românii care comit această greșeală în public. Majoritatea tinerilor o fac, neștiind că este nelegal

Multe persoane obișnuiesc să rupă flori de pe spațiile verzi amenajate de primării sau chiar din parcuri, fără să știe că există consecințe grave. Deși gestul nu este întotdeauna făcut cu rea-voință, poate aduce amenzi usturătoare. Astfel, este bine să știm că ruperea florilor sau a plantelor ornamentale din parcuri sau spații verzi este interzisă, în caz contrar sancțiunile fiind destul de costisitoare.

Deși mulți nu știu acest lucru, persoanele care rup flori, arbuști sau alte plante ornamentale din parcuri riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Chiar și ruperea unei simple lalele sau a unei crengi de liliac poate atrage sancțiuni din partea autorităților locale.

De asemenea, situația devine mult mai gravă atunci când este vorba despre plante protejate de lege sau declarate monumente ale naturii. În 2026, sancțiunile pentru ruperea, distrugerea sau recoltarea acestora sunt extrem de mari.

Astfel, pentru persoanele fizice, amenzile pot ajunge între 5.000 și 10.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt și mai severe. Dacă o companie distruge plante protejate în timpul unor lucrări sau amenajări, amenda poate varia între 30.000 și 60.000 de lei.

