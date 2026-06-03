3 Iunie, calendarul zilei: Frații Hernández (No Mercy) împlinesc 55 de ani, Rafael Nadal face 40. Désiré Doué împlinește 21 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

No Mercy a fost una dintre cele mai populare formații eurodance ale anilor ‘90, iar în centrul succesului său s-au aflat gemenii Ariel Hernández și Gabriel Hernández. Născuți pe 3 iunie 1971, în Miami, cei doi frați au devenit cunoscuți la nivel internațional după ce au fost cooptați în proiectul muzical creat în 1995 de producătorul german Frank Farian, alături de vocalistul Marty Cintron. În videoclipuri și concerte, aceștia erau remarcați pentru coregrafiile energice și prezența scenică, devenind rapid favoriții publicului feminin. Trupa a cucerit topurile cu piese precum Where Do You Go, Please Don’t Go și When I Die, devenind un simbol al stilului dance-pop și eurodance al deceniului. Deși după începutul anilor 2000 activitatea formației s-a redus, frații Hernández au rămas asociați cu imaginea și succesul No Mercy. Muzica lor continuă să fie prezentă în emisiuni retro, festivaluri dedicate anilor ‘90 și pe platformele de streaming, unde hiturile formației sunt ascultate și astăzi de fanii nostalgici.

Rafael Nadal este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie. Născut pe 3 iunie 1986 în Manacor, Spania, s-a remarcat încă din adolescență prin forța fizică, spiritul de luptă și determinarea sa extraordinară pe teren. Cariera sa profesionistă a început în 2001, iar consacrarea internațională a venit în 2005, când a câștigat primul său titlu la French Open. De-a lungul carierei, Nadal a dominat suprafața de zgură, stabilind recordul absolut de 14 titluri la Roland Garros, performanță care i-a adus supranumele de “Regele zgurii”. În total, a câștigat 22 de titluri de Grand Slam, fiind unul dintre membrii celebrei generații care a marcat tenisul modern, alături de Roger Federer și Novak Djokovic. Stilul său de joc, bazat pe intensitate, rezistență și lovituri cu mult efect, l-a transformat într-un adversar redutabil pe orice suprafață. A contribuit la numeroase victorii ale echipei Spaniei de Cupa Davis și a câștigat două medalii olimpice, la simplu și la dublu. În noiembrie 2024, Rafael Nadal și-a încheiat cariera profesionistă, lăsând în urmă un palmares impresionant și o moștenire sportivă excepțională.

Désiré Doué este unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai generației sale. Născut pe 3 iunie 2005 în Angers, Franţa, el s-a remarcat prin tehnica sa excelentă, creativitatea în joc și versatilitatea de a evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și în poziții de atac. Format la academia clubului Stade Rennais FC, Doué și-a făcut debutul la echipa mare în 2022, impresionând rapid prin maturitatea și calitatea prestațiilor sale, în ciuda vârstei fragede. Evoluțiile sale constante l-au transformat într-unul dintre cei mai urmăriți tineri jucători din fotbalul european. În vara anului 2024, talentatul francez a făcut pasul către Paris Saint-Germain, unul dintre cele mai importante cluburi din Europa. Transferul a confirmat statutul său de mare perspectivă a fotbalului francez și i-a oferit oportunitatea de a evolua alături de unii dintre cei mai buni jucători ai lumii. Este, de asemenea, un component important al reprezentativelor de tineret ale Franței, fiind considerat un posibil viitor lider al naționalei de seniori. Datorită talentului său, inteligenței tactice și personalității echilibrate, Désiré Doué este văzut de specialiști drept unul dintre numele care pot marca fotbalul european în următorul deceniu.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1761: Henry Shrapnel 🇬🇧💣 inventatorul muniţiei cu efect de schije (șrapnel)

🎂1808: Jefferson Davis 🇺🇸🗣️ preşedinte al Statelor Confederate ale Americii pentru întreaga sa istorie, între 1861 – 1865, de-a lungul Războiului civil american

🎂1877: Raoul Dufy 🇫🇷🎨 asociat cu mișcarea fauvistă. A câștigat recunoaștere pentru stilul său vibrant și decorativ, care a devenit popular în diverse forme, cum ar fi designul textil și decorațiunile clădirilor publice

🎂1925: Tony Curtis (Bernard Schwartz) 🇺🇸🎬

🎂1926: Allen Ginsberg 🇺🇸✒️ poet american postbelic, aparținând așa numitei generații „beat”. Este cunoscut pentru celebrul poem postmodern Howl

🎂1947: Mickey Finn 🇬🇧🥁 a cântat cu trupa glam rock T. Rex, împreună cu Marc Bolan

🎂1950: Suzi Quatro 🇺🇸🎸 considerată prima femeie-basist care a devenit un star-rock de importanță majoră, vânzând peste 50 de milioane de albume

🎂1951: Jill Biden 🇺🇸🗣️ profesoară, Prima Doamnă a SUA

🎂1953: Patrick Blanc 🇫🇷🎋🍃botanist remarcat datorită pereților vegetali care decorează fațadele sau holurile a numeroase muzee, hoteluri, clădiri comerciale sau de birouri din Paris, Madrid, Istanbul, Qatar, Kuala Lumpur

🎂1971: Gabriel Hernández 🇺🇸🎤 No Mercy; Missing (1995), Where Do You Go, When I Die, Please Don’t Go (1996)

🎂1971: Ariel Hernández 🇺🇸🎤 No Mercy; Missing (1995), Where Do You Go, When I Die, Please Don’t Go (1996)

🎂1972: Aurelian Temișan 🇷🇴🎤

🎂1986: Rafael Nadal 🇪🇸🥎 22 de titluri de Grand Slam. Cele 14 titluri de la Roland Garros, în special, sunt un record la orice turneu. 81 de victorii consecutive pe zgură – cea mai lungă serie de victorii pe o singură suprafață din Open Era

🎂1992: Mario Götze 🇩🇪⚽️ a marcat golul victoriei din finala Campionatului Mondial din 2014, 1-0 cu Argentina

🎂2005: Désiré Doué 🇨🇮🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1875: Georges Bizet 🇫🇷🎼 compozitor al erei romantice, celebru mai ales datorită operei sale Carmen

🕯️1899: Johann Strauss II 🇦🇹🎼 compozitor austriac, fiul lui Johann Strauß (tatăl). Debutul său a stârnit admirația publicului, ocazie cu care se lansează sloganul: „Noapte bună Lanner, bună seara Strauss-tatăl, bună dimineața Strauss-fiul!”

🕯️1924: Franz Kafka 🇨🇿✒️ operele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, grotescă, tragicomică asupra realității, caracteristică expresionismului și suprarealismului

🕯️1946: Mihail Ivanovici Kalinin 🇷🇺🗣️ revoluționar bolșevic și politician sovietic. Fostul oraș german din Prusia Răsăriteană Königsberg, cucerit în 1945 de Armata Roșie și încorporat în Uniunea Sovietică, a fost redenumit Kaliningrad în onoarea sa

🕯️1964: Frans Eemil Sillanpää 🇫🇮✒️ cel mai mare scriitor finlandez din secolul XX. A fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură în 1939

🕯️1977: Roberto Rossellini 🇮🇹🎥 unul dintre cei mai importanți regizori ai filmului neorealist italian, datorită filmelor sale „Roma, oraș deschis” (1945) sau „Paisa” (1946). A fost căsătorit cu Ingrid Bergman. A fost tatăl actriței Isabella Rossellini

🕯️1989: Ayatollahul Ruhollah Khomeini 🇮🇷🕌 întemeietorul și liderul spiritual al Republicii Islamice Iran

🕯️2001: Anthony Quinn 🇲🇽🇺🇸🎬 Dublu laureat Oscar, Antonio Rodolfo Ouinn Oaxaca, pe numele său adevărat, s-a născut în Chihuahua, în timpul Revoluției Mexicane, fiind cunoscut și ca pictor sau scriitor, dar mai ales pentru activitatea sa cinematografică, pentru roluri memorabile în filme precum: Zorba Grecul, Ultimul tren din Gun Hill, Lawrence al Arabiei, Tunurile din Navarone, Mesagerul lui Allah, Secretul din Santa Vittoria, Cocoșatul de la Notre Dame, La strada

🕯️2009: David Carradine 🇺🇸🎬 (Kung Fu, Kill Bill)

🕯️2016: Cassius Clay (Muhammad Ali) 🇺🇸🥊 în 1999, a fost desemnat „Sportivul secolului” de către Sports Illustrated. El este considerat cel mai mare campion de box la categoria grea, precum și unul din cei mai populari sportivi al tuturor timpurilor

🕯️2025: Eugen Doga 🇷🇴🇲🇩🇷🇺🎼 compozitor

Calendar 🗒️

🗒️1267: Prima mențiune documentară a orașului Mediaș

🗒️1326: Se încheie tratatul privind delimitarea graniței dintre Novgorod și Norvegia, în zona denumită Finmark

🗒️1428: Dan al II-lea, domnul Valahiei, participă la lupta de la Golubăț împotriva otomanilor, alături de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg

🗒️1892: Se fondează clubul de fotbal Liverpool F.C.

🗒️1922: Ion Vinea editează revista avangardista Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială

🗒️1989: Guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueaze protestatarii din Piața Tiananmen, omorând sute dintre ei

🗒️1991: A erupt vulcanul Mount Unzen din sudul Japoniei; valul de fum și lavă a omorât 43 de oameni, toți cercetători sau jurnaliști

🗒️2002: Cluj: în perioada 3-9 iunie, are loc prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lung-metrajelor

🗒️2006: Muntenegru redevine stat independent

🗒️2007: Craiova: se inaugurează piața socio-umana din centrul civic al orașului, în mijlocul căreia se află prima fântână muzicală din România

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