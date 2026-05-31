31 Mai, calendarul zilei: Clint Eastwood împlinește 96 de ani, Brooke Shields 61. Ziua mondială fără tutun

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 31 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Clint Eastwood este una dintre cele mai importante personalități ale cinematografiei americane. Născut pe 31 mai 1930, în San Francisco, California, a devenit celebru în anii ‘60 datorită rolurilor sale din filmele western regizate de Sergio Leone, cunoscute drept “Trilogia dolarilor”. Popularitatea sa a crescut și mai mult odată cu seria de filme Dirty Harry, unde a interpretat celebrul detectiv Harry Callahan. Stilul său sobru, vocea calmă și personajele dure l-au transformat într-un simbol al filmelor de acțiune și western. Pe lângă cariera de actor, acesta s-a remarcat și ca regizor de succes. A realizat filme apreciate de critici și public, precum Unforgiven, Million Dollar Baby, Gran Torino și American Sniper. Filmele sale au câștigat numeroase premii Oscar și au avut un impact major asupra cinematografiei moderne. De-a lungul unei cariere impresionante de peste șase decenii, Clint Eastwood a devenit un simbol al Hollywoodului, admirat pentru talentul său, stilul inconfundabil și contribuția importantă adusă industriei filmului.

Brooke Shields este o actriță și fost model american, devenită celebră încă din copilărie datorită aparițiilor în campanii publicitare și filme controversate. Născută pe 31 mai 1965, în New York, ea a intrat foarte devreme în lumea modei, devenind unul dintre cele mai cunoscute modele adolescente din anii ‘70. Faima internațională a venit odată cu rolul din filmul Pretty Baby, urmat de succesul din The Blue Lagoon, care a transformat-o într-un star global. Ulterior, Brooke Shields și-a continuat cariera atât în film, cât și în televiziune, apărând în seriale populare și producții de comedie. Pe lângă activitatea artistică, a urmat cursuri la Universitatea Princeton, unde a absolvit literatura franceză, demonstrând preocupări academice solide în paralel cu cariera sa din divertisment. A scris cărți autobiografice și de non-ficțiune, devenind o voce importantă în discuțiile despre imagine, presiune socială și echilibrul dintre viața publică și cea privată. Astăzi, Brooke Shields este considerată o figură emblematică a culturii pop americane, cu o carieră de peste patru decenii în mai multe domenii.

Ziua Mondială Fără Tutun este dedicată conștientizării riscurilor consumului de tutun și promovării unui stil de viață sănătos. Este marcată anual pe 31 mai și a fost inițiată de Organizația Mondială a Sănătății. Scopul principal al acestei zile este de a atrage atenția asupra efectelor grave ale fumatului asupra sănătății, inclusiv boli cardiovasculare, cancer pulmonar și afecțiuni respiratorii. Totodată, campania încurajează oamenii să renunțe la fumat și sprijină politicile publice pentru reducerea consumului de tutun. În fiecare an, Ziua Mondială Fără Tutun are o temă specifică, axată pe prevenție, educație și protejarea tinerilor de dependența de nicotină. Sunt organizate evenimente, campanii media și programe educaționale în școli și comunități din întreaga lume. Această zi reprezintă un apel global la acțiune pentru reducerea impactului tutunului asupra sănătății publice și pentru salvarea a milioane de vieți în fiecare an.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1816: Dimitrie Ghica 🇷🇴🗣️ prim-ministru al României în perioada 1868-1870

🎂1818: George Pomuț 🇷🇴☆ general american de origine română, care s-a remarcat în Războiul civil american. Anterior a luptat în Revoluția de la 1848 de partea revoluționarilor maghiari, ocazie cu care a primit gradul de căpitan. La sfârșitul vieții a fost diplomat american la curtea imperială rusă de la St. Petersburg

🎂1819: Walt Whitman 🇺🇸✒️ Considerat „cel mai mare poet american” de către mulți, Whitman este văzut ca primul poet urban (Leaves of Grass)

🎂1836: Jules Chéret 🇫🇷🎨 pictor și litograf care a devenit un maestru al artei posterului în perioada Belle Époque. El a fost numit părintele afișului modern

🎂1907: Gheorghe Arsenescu 🇷🇴☆ ofițer, a condus o mișcare anticomunistă în România după cel de-Al Doilea Război Mondial. Grupul lui Arsenescu a operat în sudul Munților Făgăraș. El a fost capturat de Securitate în 1961 și executat în 1962 la Jilava

🎂1923: Rainier al III-lea 🇲🇨♛ Prințul ereditar al Principatului Monaco timp de aproape 56 de ani. Căsătorit cu Grace Kelly

🎂1930: Clint Eastwood 🇺🇸🎬 câștigător a patru premii Oscar ca regizor, actor și producător. Ca erou de westernuri și filme de acțiune, se numără din anii ’60 printre cele mai de succes staruri ale lumii

🎂1948: John Bonham 🇬🇧🥁 toboșar Led Zeppelin descris de către Encyclopaedia Britannica ca fiind „modelul perfect pentru toți bateriștii de hard rock care i-au urmat”

🎂1949: Tom Berenger 🇺🇸🎬

🎂1954: Nicu Alifantis 🇷🇴🎤

🎂1961: Lea Thompson 🇺🇸🎬 trilogia Back to the Future

🎂1962: Răsvan Popescu 🇷🇴✒️ jurnalist

🎂1963: Viktor Orbán 🇭🇺🗣️

🎂1965: Brooke Shields 🇺🇸🎬

🎂1976: Colin Farrell 🇮🇪🎬

🎂1983: Cabron 🇷🇴🎤

🎂1985: Sarah Goldberg 🇨🇦🎬 Barry (2018 – 2023), The Night House (2020)

🎂2001: Iga Świątek 🇵🇱🥎

Decese 🕯

🕯️2009: Millvina Dean 🇬🇧🚢 ultima supraviețuitoare a naufragiului „Titanic”

🕯️2021: Andreea Bollengier 🇷🇴♟ campioana României la șah la o vârstă de mai puțin de 16 ani și campioană internațională în 2002

Evenimente📋

📋🇷🇴🧨 Ziua Geniștilor Prima unitate de geniu din Armata României a fost înfiinţată la 31 mai 1859, de către domnitorul A.I. Cuza

📋🚭 Ziua mondială fără tutun Se intenționează să se încurajeze o perioadă de abstinență de 24 de ore de la toate formele de consum de tutun din întreaga lume

Calendar 🗒️

🗒️1223: Bătălia de la Râul Kalka: armatele mongole ale lui Genghis Han au învins Rusia Kieveană și cumanii

🗒️1578: Regele Henric al III-lea pune prima piatră la Pont Neuf (Podul Nou), cel mai vechi pod din Paris

🗒️1859: Orologiul Parlamentului din Londra, poreclit ulterior Big Ben, a fost pornit pentru prima oară

🗒️1911: Are loc lansarea vasului RMS Titanic

🗒️1911: Președintele Mexicului, Porfirio Díaz, fuge din țară în timpul Revoluției mexicane

🗒️1916: Flota germană și cea engleză se înfruntă în Bătălia Iutlandei, cea mai mare confruntare navală din timpul primului război mondial

🗒️1962: Adolf Eichmann este spânzurat în Israel

🗒️1970: Cutremurul din nordul Chile și Peru provoacă o alunecare de teren care îngroapă orașul Yungay, Peru; peste 47.000 de persoane sunt ucise

🗒️2009: A încetat din viață britanica Millvina Dean, ultima supraviețuitoare a naufragiului „Titanic”

🗒️2019: Vizită apostolică a Papei Francisc în România timp de trei zile. Este a doua vizită a unui Suveran Pontif, după cea din 1999 a Papei Ioan Paul al II-lea

