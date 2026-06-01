1 Iunie, calendarul zilei: Morgan Freeman împlinește 89 de ani, Robert Powell 82. Monica Anghel face 55 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 1 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Morgan Freeman este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și interpretările profunde. Născut pe 1 iunie 1937, în Memphis, Tennessee, SUA, și-a început cariera în teatru și televiziune înainte de a deveni o vedetă internațională în film. Consacrarea a venit odată cu roluri importante în producții precum Street Smart și Driving Miss Daisy. Un moment decisiv în cariera sa a fost interpretarea din The Shawshank Redemption, unde l-a jucat pe Red, un rol considerat emblematic pentru istoria filmului. Au urmat alte succese majore, precum Se7en, Million Dollar Baby (a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar), Bruce Almighty și Invictus. Morgan Freeman este și un narator foarte apreciat, vocea sa fiind folosită în documentare celebre precum seria Through the Wormhole. De asemenea, a fost implicat în proiecte de producție și a fondat compania Revelations Entertainment. De-a lungul carierei sale, a câștigat numeroase premii importante și a devenit o figură emblematică a cinematografiei mondiale, fiind respectat atât pentru talent, cât și pentru longevitatea carierei sale.

Robert Powell este un actor britanic de teatru, film și televiziune, devenit celebru la nivel mondial pentru rolul lui Iisus din miniserialul Jesus of Nazareth, regizat de Franco Zeffirelli. Interpretarea sa a fost apreciată pentru expresivitate și profunzime, fiind considerată una dintre cele mai intense performanțe. S-a născut pe 1 iunie 1944, în Salford, Anglia, și a studiat actoria la Rose Bruford College. Unul dintre primele sale roluri importante a fost în filmul The Italian Job, unde a atras atenția industriei cinematografice. După consacrarea internațională cu Jesus of Nazareth, Robert Powell a continuat să lucreze în televiziune. A jucat în seriale precum Hannay, inspirat din personajul creat de John Buchan, și în numeroase drame britanice și producții istorice. A activat și ca narator pentru documentare și programe educaționale, vocea sa fiind ușor recognoscibilă în Marea Britanie.

Monica Anghel este una dintre cele mai puternice și versatile voci ale muzicii ușoare românești, cu o carieră care se întinde pe mai bine de trei decenii. S-a născut la 1 iunie 1971, în București, într-o familie cu tradiție artistică, iar talentul său vocal s-a remarcat încă din copilărie. A început să participe la festivaluri de muzică ușoară în adolescență. În anii ‘90, a devenit o prezență constantă pe scena muzicală românească, lansând piese de succes și colaborând cu numeroși compozitori și artiști. Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a fost participarea la Eurovision Song Contest 2002, alături de Marcel Pavel, cu piesa Tell Me Why, unde România a obținut locul 9. De-a lungul timpului, Monica Anghel a lansat numeroase albume și single-uri, abordând stiluri variate, de la muzică ușoară la pop și balade. Este apreciată pentru capacitatea de a transmite emoție și pentru tehnica vocală solidă, fiind considerată una dintre cele mai bune voci feminine din România. În ultimii ani, a atras atenția și prin transformările sale fizice și prin deschiderea cu care a vorbit despre sănătate și stil de viață.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1926: Marilyn Monroe 🇺🇸🎬 (născută Norma Jeane Mortensen) S-a luptat cu dependența, depresia și anxietatea. Căsătoriile sale cu fostul jucător de baseball Joe DiMaggio și cu dramaturgul Arthur Miller au fost intens mediatizate. A murit pe 4 august 1962, la doar 36 de ani, din cauza unei supradoze de barbiturice

🎂1926: Andy Griffith 🇺🇸🎬

🎂1937: Morgan Freeman 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol secundar, Million Dollar Baby (2004)

🎂1944: Robert Powell 🇺🇸🎬 Jesus of Nazareth (1977)

🎂1952: Mihaela Loghin 🇷🇴🥈 laureată cu argint la Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles, la aruncarea greutății

🎂1953: Xi Jinping 🇨🇳🗣️ președinte al Republicii Populare Chineze

🎂1956: Mircea Cărtărescu 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români ai perioadei post-comuniste, publicând peste 30 de volume, traduse în 23 de limbi

🎂1960: Elena Muhina 🇷🇺🤸 multiplă campioană europeană și mondială, una dintre cele mai bune gimnaste din a doua jumătate a anilor ’70. Cu două săptămâni înainte de Olimpiada de la Moscova, un tragic accident petrecut în timpul unui antrenament la sol i-a întrerupt brutal cariera: ratează execuția unui salt extrem de riscant, aterizând pe bărbie și fracturându-și coloana vertebrală la nivelul gâtului. A rămas tetraplegică pentru tot restul vieții (a decedat la doar 46 de ani)

🎂1961: Evgheni Prigojin 🇷🇺🔨 A controlat grupul Wagner, o structură de mercenari susținută de guvernul rus. A murit în 2023

🎂1962: Adriean Videanu 🇷🇴🗣️

🎂1968: Jason Donovan 🇦🇺🎤 A obținut patru locuri 1 în Marea Britanie, primul fiind duetul cu Kylie Minogue, „Especially for You”

🎂1969: Marian Ivan 🇷🇴⚽️ convocat pentru Echipa națională de fotbal a României pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 1994, dar nu a jucat în niciunul din meciuri

🎂1969: Teri Polo 🇺🇸🎬 Meet the Parents (2000), Meet the Fockers (2004), Little Fockers (2010)

🎂1970: Karen Mulder 🇳🇱💃🏼 printre primele modele Victoria’s Secret

🎂1971: Monica Anghel 🇷🇴🎤

🎂1973: Heidi Klum 🇩🇪💃🏼 actriță, fotomodel, prezentatoare TV, businesswoman, designer de modă

🎂1974: Alanis Morissette 🇨🇦🎤 deținătoare a 12 Premii Juno și 7 Premii Grammy, vânzând peste 60 de milioane de albume

🎂1981: Amy Schumer 🇺🇸🎬

🎂1982: Justine Henin 🇧🇪🥎 câștigătoare a 7 titluri de Mare Șlem și medaliată cu aur la Olimpiada de la Atena

🎂1983: Sylvia Hoeks 🇳🇱🎬 Blade Runner 2049 (2017), The Best Offer (2013)

🎂1991: Zazie Beetz 🇩🇪🇺🇸🎬 Atlanta (2016 – 2022), Deadpool 2 (2018), Joker (2019)

🎂1996: Tom Holland 🇬🇧🎬

Decese 🕯

🕯️1876: Hristo Botev 🇧🇬✒️ poet și revoluționar bulgar. Pentru mult timp, a locuit într-o moară abandonată de lângă București, împreună cu Vasil Levski, conducătorul insurgențelor bulgărești

🕯️1946: Ion Antonescu 🇷🇴☆ (executat)

🕯️1946: Mihai Antonescu 🇷🇴🗣️ (executat)

🕯️1962: Adolf Eichmann 🇩🇪 (executat) A organizat și condus Soluția finală – exterminarea a 6 milioane de evrei între 1940-1945

🕯️2008: Yves Saint-Laurent 🇫🇷🕴🏼 unul dintre cei mai mari designeri din secolul XX. La 17 ani lucra pentru Christian Dior. După moartea acestuia, în 1957, Yves, la 22 de ani, a fost însărcinat cu salvarea casei Dior de la falimentul financiar iminent. În 1962, în urma unei cedări nervoase, a fost concediat de către Dior și astfel și-a început propria etichetă, YSL, finanțat de către partenerul său, Pierre Bergé

🕯️2019: Jose Antonio Reyes 🇪🇸⚽️ a evoluat pentru Espanyol, Sevilla, Benfica, Atlético Madrid, Real Madrid, Arsenal. A murit într-un accident rutier la 35 de ani

Evenimente📋

📋👼🏻 Ziua Internațională a Copilului; instituită în 1949 de către Federaţia Democratică Internaţională a Femeilor

Calendar 🗒️

🗒️1475: Prima mențiune documentară a orașului Craiova

🗒️1533: Anne Boleyn a fost încoronată regină a Angliei

🗒️1914: Constanța: vizita oficială a Țarului Nicolae al II-lea, împreună cu ceilalți membri ai familiei imperiale ruse. Aceasta va fi ultima lor vizită înafara Rusiei, înainte de asasinarea lor

🗒️1939: Alegeri parlamentare în România, în urma cărora Frontul Renașterii Naționale – care prezentase liste unice, fără contracandidați – obține toate locurile în Adunarea Deputaților și în Senat

🗒️1945: Autoritățile române înființează Universitatea Bolyai din Cluj, cu predare în limba maghiară, pentru a arăta bunăvoință în perspectiva Tratatului de Pace din 1947

🗒️1946: Sunt executați la Jilava, Mareșalul Ion Antonescu, împreună cu Mihai Antonescu, Constantin Z. Vasiliu și Gheorghe Alexianu, în urma condamnării la moarte de instanța „Tribunalului Poporului”

🗒️1957: București: S-a înființat Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către criticul și istoricul literar Perpessicius

🗒️1980: Cable News Network (CNN) a efectuat prima transmisie

🗒️2009: Un Airbus A 330, aparținând companiei Air France, a dispărut deasupra Atlanticului

