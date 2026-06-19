Prima pagină » Actualitate » 566 de liberali vor Congresul de duminică. Noul statut al partidului a trecut cu 551 de voturi. Puciştii vor putea să fie daţi afară din partid
Ultima actualizare: acum 46 de minute

🚨 566 de liberali vor Congresul de duminică. Noul statut al partidului a trecut cu 551 de voturi. Puciştii vor putea să fie daţi afară din partid

Luiza Dobrescu
566 de liberali vor Congresul de duminică. Noul statut al partidului a trecut cu 551 de voturi. Puciştii vor putea să fie daţi afară din partid
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
18:00

Au trecut şi modificările din statut cu 551 voturi pentru, 128 voturi împotrivă şi 3 abţineri

Noul statut al PNL a fost votat fără nicio luare de cuvânt prealabilă şi presupune următoarele modificări:

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la art. 26. Sancționarea poate fi decisă de BPN în cazul inacțiunii structurilor locale în termenele prevăzute de prezentul articol”, este una dintre modificările aduse statutului.

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național – cu excepția celor aleși la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște prin votul CN, la propunerea președintelui partidului sau a mai mult de jumătate din membrii BPN și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile”, se mai arată în propunerea de modificare.

17:55

566 de liberali vor Congres duminică

97 au fost împotrivă, iar 19 liberali s-au abţinut.

17:50

Statut/Congres

Filialele decid acum dacă va avea loc un  Congres PNL duminică.

17:43

Cei 738 de liberali prezenţi decid acum

Liberalii votează nominal, pe judeţe, cele două puncte de pe ordinea de zi:

Congres.

Modificare statut

17:41

Urmează votul celor două puncte

Cei din aripa Veştea au fost prezenţi, dar nu au părăsit şedinţa aşa cum au anunţat iniţial. Urmează votul evenimentelor de pe ordinea de zi.

Cel mai probabil, Congresul de duminică, de la Romexpo, va avea loc la ora stabilită: 12.00

17:38

Ordinea de zi a fost aprobată cu 668 de voturi pentru

A fost votată ordinea de zi. Sunt 606 de voturi pentru, 68 împotrivă şi 6 abţineri.

17:27

Două puncte pe ordinea de zi

1. Congres
2. ⁠Modificări la statut

Se votează nominal pe fiecare organizație pentru ordinea de zi.

A început şedinţa la PNL, în format online. Surse Gândul spun că ar lua parte la aceasta şi cei din tabăra Adrian Veştea.

Aceştia vor întra în ședința Consiliului Național de azi, vor spune ca nu e  statutară şi vor ieşi.

La sediul de partid din Modrogan se află Ilie Bolojan, Robert Sighiartau, Dan Motreanu, Vasile Blaga, Ionel Bogdan şi Raluca Turcan, spun aceleaşi surse.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Digi24
Premierului ungar, Peter Magyar, Lovitură pentru Kiev la summitul UE
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Adevarul
România la limita supraviețuirii: Majoritatea românilor abia își duc traiul. Semnalul de alarmă transmis de clasa de mijloc
Mediafax
Licitație ANAF cu semne de întrebare! Cu cât a fost adjudecat, de fapt, UN CEAS DE LUX evaluat pe piață la aproape 68.000 de euro
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
O stea pe moarte ar putea crea un nou Univers în loc de o gaură neagră, descoperă uimiți astronomii
ALEGERI Doi senatori din Georgia care candidează la alegerile intermediare din noiembrie sunt considerați favoriți pentru cursa prezidențială din 2028
18:58
Doi senatori din Georgia care candidează la alegerile intermediare din noiembrie sunt considerați favoriți pentru cursa prezidențială din 2028
DECES Tay Keith a fost găsit mort în casă. Producătorul lui Drake și Travis Scott avea 29 de ani
18:58
Tay Keith a fost găsit mort în casă. Producătorul lui Drake și Travis Scott avea 29 de ani
FLASH NEWS Trump declară că puterea sa nu are „limite” după războiul cu Iranul. Ce a spus președintele american despre perspectiva continuării războiului
18:45
Trump declară că puterea sa nu are „limite” după războiul cu Iranul. Ce a spus președintele american despre perspectiva continuării războiului
VIDEO Nicușor Dan iar și-a dat somnul peste cap la Bruxelles, ca la Revelion. „Iertați-mă, s-a prelungit foarte mult aseară”
18:22
Nicușor Dan iar și-a dat somnul peste cap la Bruxelles, ca la Revelion. „Iertați-mă, s-a prelungit foarte mult aseară”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL
17:48
Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL
BANI Orașul turistic în care primarul vrea să „umfle” taxa de intrare: „Să o majorăm la 50 de euro în anumite zile”
17:46
Orașul turistic în care primarul vrea să „umfle” taxa de intrare: „Să o majorăm la 50 de euro în anumite zile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe