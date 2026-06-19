Noul statut al PNL a fost votat fără nicio luare de cuvânt prealabilă şi presupune următoarele modificări:

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la art. 26. Sancționarea poate fi decisă de BPN în cazul inacțiunii structurilor locale în termenele prevăzute de prezentul articol”, este una dintre modificările aduse statutului.

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național – cu excepția celor aleși la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște prin votul CN, la propunerea președintelui partidului sau a mai mult de jumătate din membrii BPN și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile”, se mai arată în propunerea de modificare.