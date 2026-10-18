A 20-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sunt prezenți 150 de susținători.

Este cea de-a 20-a noapte de proteste în fața Arestului Central din București, acolo unde este închis Călin Georgescu. În jurul orei 22:00 s-au strâns 150 de susținători, în jurul clădirii. Mai multe persoane scandează: „Eliberați-l!”.

În această seară, în jurul orei 22:00, în jur de 150 de persoane și-au bifat prezența la Arestul Central din București, acolo unde este închis Călin Georgescu. Mai mulți susținători de-ai fostului candidat la prezidențiale au adus steaguri, precum și pancarte. De asemenea, mai multe persoane scandează pentru eliberarea sa din arest.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În urmă cu o seară, la Arestul Central au fost prezente circa 300 de persoane. Au scandat: „Nu cedăm!”, „Călin Georgescu, nevinovat!” și „Nicușor, trădător!”.

Zeci de persoane au protestat la Bruxelles

De altfel, nu este primul protest al zilei prin intermediul căruia susținătorii lui Călin Georgescu cer eliberarea lui din arest. De exemplu, azi, în fața Parlamentului European de la Bruxelles, zeci de oameni au venit să își strige nemulțumirea. Manifestația a avut loc după ce instanța a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Susținătorii săi au venit cu steaguri și un banner pe care scrie „Călin Georgescu. Persecutat politic”.

Oamenii prezenți la protest au scandat mesaje de susținere pentru Călin Georgescu și lozinci critice la adresa lui Nicușor Dan. Printre acestea s-au numărat „Eliberați-l” și „Noi l-am votat, voi l-ați arestat”. Mai mulți participanți au transmis protestul în direct pe TikTok.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, într-un dosar DIICOT. Este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe grave. Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, care reclamă o pierdere de 1,1 milioane de euro după o promisiune de finanțare externă de 6 milioane de euro.

Călin Georgescu a transmis un nou mesaj din arest

De altfel, ieri, Călin Georgescu a transmis un nou mesaj din arest. El a vorbit despre decizia Tribunalului București de a înlocui arestul preventiv cu cel la domiciliu. El susține că nici el, nici avocații săi nu au primit motivarea hotărârii, care ar putea ajunge luni, 19 octombrie. Mesajul poate fi citit AICI.