Călin Georgescu a transmis sâmbătă un nou mesaj din arest, în care a vorbit despre motivarea hotărârii prin care Tribunalul București a înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a precizat că nici el, nici avocații săi nu au primit oficial documentul și că acesta ar putea ajunge la ei luni, 19 octombrie.

Într-o postare publicată pe Facebook, Georgescu a făcut referire la informațiile apărute în presă cu privire la motivele pentru care judecătorul de drepturi și libertăți a decis înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu. Acesta spune că, deși informațiile par veridice, nu le poate confirma până la primirea documentului oficial.

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„Ieri, în presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Deși informațiile par veridice, nu le putem confirma deocamdată, întrucât nici noi, nici avocații noștri nu am primit încă încheierea motivată pe cale oficială”, a transmis Georgescu.

Ce se poate întâmpla luni la Curtea de Apel București

Potrivit fostului prezidențiabil, motivarea hotărârii ar putea fi comunicată luni, 19 octombrie. Tot atunci, dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București, care urmează să soluționeze contestația formulată de procurori împotriva deciziei Tribunalului București.

„Estimăm că aceasta ne va fi comunicată luni, când este posibil să fie înaintat și dosarul către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați, alături de noi, informațiile oficiale”.

Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia nu este definitivă, iar Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central până la judecarea contestației.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.