Prima pagină » Actualitate » A fost asasinat jurnalistul columbian Cristian Herrera, membru FLIP și renumit stenograf judiciar. Unde s-a petrecut atacul

A fost asasinat jurnalistul columbian Cristian Herrera, membru FLIP și renumit stenograf judiciar. Unde s-a petrecut atacul

A fost asasinat jurnalistul columbian Cristian Herrera, membru FLIP și renumit stenograf judiciar. Unde s-a petrecut atacul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Jurnalistul a fost atacat de bărbați înarmați în timp ce ajungea la domiciliul său din capitala regiunii Norte de Santander. Acesta fusese protejat din cauza unor amenințări anterioare. El a fost atacat chiar în fața familiei sale, scrie El Columbiano.

Jurnalistul Cristian Herrera, un cunoscut reporter din Norte de Santander, Columbia, membru al Consiliului de Administrație al Fundației pentru Libertatea Presei (FLIP) și corespondent al organizației în regiune, a fost ucis sâmbătă, în orașul Cúcuta.

Conform informațiilor preliminare furnizate de autorități, Herrera a fost atacat de bărbați înarmați aflați pe o motocicletă în timp ce ajungea la domiciliul său din cartierul Quinta Oriental, în apropiere de Universitatea Francisco de Paula Santander.

Atacatorii l-au împușcat în mod repetat în fața familiei sale. Deși a fost transportat de urgență la un centru medical, a ajuns fără semne vitale. Alte rapoarte indică faptul că jurnalistul a fost împușcat de cel puțin șase ori în timpul atacului.

Infracțiunea a avut loc în ciuda faptului că jurnalistul beneficia de măsuri de protecție din partea Unității Naționale de Protecție (UNP), acordate după ce a primit numeroase amenințări de-a lungul carierei sale profesionale.

Poliția Metropolitană din Cúcuta a condamnat crima și a anunțat începerea unei anchete pentru clarificarea faptelor. Primele etape ale anchetei includ examinarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, colectarea declarațiilor martorilor și analizarea oricăror amenințări anterioare la adresa victimei.

Surse apropiate anchetei au indicat că acest istoric va fi un punct cheie în determinarea motivului crimei.

Guvernatorul provinciei Norte de Santander și autoritățile locale au anunțat o recompensă de până la 100 de milioane de pesos pentru informații care să ducă la identificarea și capturarea celor responsabili.

La momentul morții sale, jurnalistul lucra ca și consilier de comunicare pentru Biroul de Securitate Cetățenească al Primăriei din Cúcuta și, de asemenea, își administra propriile canale de știri digitale.

Colegii și prietenii îl descriu ca fiind un jurnalist dedicat full-time reportajelor, în special pe teme legate de securitate, criminalitate și corupție.

Autorul recomandă:

Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani

Recomandarea video

Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Adevarul
Rămâne România fără bani europeni peste 2 ani? Schimbarea istorică împarte deja UE în două
Mediafax
Sute de curți și locuințe inundate în țară. 80 de gospodării au rămas izolate după o alunecare de teren
Click
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Digi24
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Ce nu vor mai avea voie turiștii să facă în Croația? Chiar locuitorii au cerut asta!
CONTROVERSĂ Internetul din Rusia, la cheremul FSB. Putin se spală pe mâini și pune presiune pe premierul Mișustin. „Confruntare între două grupuri din interiorul sistemului, combustibil pentru o luptă birocratică”
09:00
Internetul din Rusia, la cheremul FSB. Putin se spală pe mâini și pune presiune pe premierul Mișustin. „Confruntare între două grupuri din interiorul sistemului, combustibil pentru o luptă birocratică”
RĂZBOI Atac cu drone ucrainene asupra infrastructurii feroviare critice din Donbasul ocupat de ruși. Explozii și incendii în Luhansk și Donețk
08:32
Atac cu drone ucrainene asupra infrastructurii feroviare critice din Donbasul ocupat de ruși. Explozii și incendii în Luhansk și Donețk
FLASH NEWS Atac armat la un festival din Ohio: Cel puțin 12 răniți, inclusiv adolescenți. Suspecții sunt încă de negăsit
07:56
Atac armat la un festival din Ohio: Cel puțin 12 răniți, inclusiv adolescenți. Suspecții sunt încă de negăsit
REACȚIE Pete Hegseth, atac dur la adresa Europei în timpul ceremoniei care a marcat 82 de ani de la Debarcarea în Normandia: „Când vor opri această invazie”
07:26
Pete Hegseth, atac dur la adresa Europei în timpul ceremoniei care a marcat 82 de ani de la Debarcarea în Normandia: „Când vor opri această invazie”
ACTUALITATE 7 Iunie, calendarul zilei: Tom Jones împlinește 86 de ani. Gemenele Indiggo împlinesc 43 de ani. Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie
07:15
7 Iunie, calendarul zilei: Tom Jones împlinește 86 de ani. Gemenele Indiggo împlinesc 43 de ani. Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie
INEDIT Singura localitate din România construită sub forma unui cerc perfect. Locul misterios unde toate străzile duc în același punct
07:12
Singura localitate din România construită sub forma unui cerc perfect. Locul misterios unde toate străzile duc în același punct

Cele mai noi

Trimite acest link pe