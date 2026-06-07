A fost asasinat jurnalistul columbian Cristian Herrera, membru FLIP și renumit stenograf judiciar. Unde s-a petrecut atacul

Jurnalistul a fost atacat de bărbați înarmați în timp ce ajungea la domiciliul său din capitala regiunii Norte de Santander. Acesta fusese protejat din cauza unor amenințări anterioare. El a fost atacat chiar în fața familiei sale, scrie El Columbiano.

Jurnalistul Cristian Herrera, un cunoscut reporter din Norte de Santander, Columbia, membru al Consiliului de Administrație al Fundației pentru Libertatea Presei (FLIP) și corespondent al organizației în regiune, a fost ucis sâmbătă, în orașul Cúcuta.

Conform informațiilor preliminare furnizate de autorități, Herrera a fost atacat de bărbați înarmați aflați pe o motocicletă în timp ce ajungea la domiciliul său din cartierul Quinta Oriental, în apropiere de Universitatea Francisco de Paula Santander.

Atacatorii l-au împușcat în mod repetat în fața familiei sale. Deși a fost transportat de urgență la un centru medical, a ajuns fără semne vitale. Alte rapoarte indică faptul că jurnalistul a fost împușcat de cel puțin șase ori în timpul atacului.

Infracțiunea a avut loc în ciuda faptului că jurnalistul beneficia de măsuri de protecție din partea Unității Naționale de Protecție (UNP), acordate după ce a primit numeroase amenințări de-a lungul carierei sale profesionale.

Poliția Metropolitană din Cúcuta a condamnat crima și a anunțat începerea unei anchete pentru clarificarea faptelor. Primele etape ale anchetei includ examinarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, colectarea declarațiilor martorilor și analizarea oricăror amenințări anterioare la adresa victimei.

Surse apropiate anchetei au indicat că acest istoric va fi un punct cheie în determinarea motivului crimei.

Guvernatorul provinciei Norte de Santander și autoritățile locale au anunțat o recompensă de până la 100 de milioane de pesos pentru informații care să ducă la identificarea și capturarea celor responsabili.

La momentul morții sale, jurnalistul lucra ca și consilier de comunicare pentru Biroul de Securitate Cetățenească al Primăriei din Cúcuta și, de asemenea, își administra propriile canale de știri digitale.

Colegii și prietenii îl descriu ca fiind un jurnalist dedicat full-time reportajelor, în special pe teme legate de securitate, criminalitate și corupție.

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