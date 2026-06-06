Jean Pierre Francois Sgueglia, elvețianul condamnat la închisoare pe viață, în România, după ce a comis un adevărat masacru în cartierul bucureștean Giulești, a încercat să iasă din pușcărie. Acesta a executat deja 21 de ani de detenție, în cele mai grele penitenciare din țară.

Cetățeanul elvețian Jean Pierre Francois Sgueglia a venit în România, cu mașina personală, la data de 3 decembrie 2005. Bărbatul era înarmat cu un pistol Glock, de calibru 9 milimetri și era decis s-o ucidă pe Marilena Pantazi, o tânără care lucrase ca ospătăriță într-un barul de noapte în care el era agent de pază.

Filmul crimelor

Deși Marilena era căsătorită, între ea și elvețian a existat legătură amoroasă, iar românca i-ar fi promis că va divorța de soț și că se va stabili în Elveția cu fetița ei. Îndrăgostit de femeie, Sgueglia ar fi cheltuit, cu ospătărița din București, aproximativ 100.000 de euro.

Ajuns la București, bărbatul s-a cazat la Hotel Intercontinental, unde a înnoptat alături de o prostituată de lux. A doua zi, a plecat spre cartierul Giulești, unde Marilena locuia alături de familie.

Soții Pantazi stăteau la curte, împreună cu fetița lor, la momentul respectiv în vârstă de 4 ani, și cu bunica maternă.

Elvețianul i-a omorât pe cei trei adulți și a lăsat în viață doar copilul. Apoi, s-a urcat în mașină și a părăsit țara, însă a fost prins în Serbia, la Sarajevo.

Sgueglia a fost condamnat la închisoare pe viață și a executat ani întregi în cele mai dure penitenciare. Totuși, elvețianul a reușit să stea departe de probleme și a muncit inclusiv ca instalator.

Criminalul, premiat cu 200 de zile câștig

La sfârșitul lunii trecute, elvețianul a cerut, pentru prima dată, să fie eliberat condiționat. Cu 21 de ani executați și peste 200 de zile câștig, deținutul a cerut la Judecătoria Sectorului 4 să fie lăsat în libertate.

Cu toate că, din punct de vedere legal, ar fi putut să obțină o decizie favorabilă, magistrații i-au respins cererea ca neîntemeiată și l-au anunțat că, dacă dorește să facă o nouă cerere, trebuie să aștepte șase luni.

„În temeiul art. 587 alin. (2) C.proc.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiționată formulată de petentul condamnat SGUEGLIA JEAN PIERRE FRANCOIS. Fixează termen de reiterare a cererii la data de 22.12.2026. În baza 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă petentul condamnat la plata către stat a sumei de 400 lei reprezentând cheltuieli judiciare”, se arată în hotărârea instanței.

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