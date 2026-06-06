Prima pagină » Justiție » Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani

Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani

Andrei Dumitrescu
Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Jean Pierre Francois Sgueglia, elvețianul condamnat la închisoare pe viață, în România, după ce a comis un adevărat masacru în cartierul bucureștean Giulești, a încercat să iasă din pușcărie. Acesta a executat deja 21 de ani de detenție, în cele mai grele penitenciare din țară.

Cetățeanul elvețian Jean Pierre Francois Sgueglia a venit în România, cu mașina personală, la data de 3 decembrie 2005. Bărbatul era înarmat cu un pistol Glock, de calibru 9 milimetri și era decis s-o ucidă pe Marilena Pantazi, o tânără care lucrase ca ospătăriță într-un barul de noapte în care el era agent de pază.

Jean Pierre Francois Sgueglia, sub escortă

Filmul crimelor

Deși Marilena era căsătorită, între ea și elvețian a existat legătură amoroasă, iar românca i-ar fi promis că va divorța de soț și că se va stabili în Elveția cu fetița ei. Îndrăgostit de femeie, Sgueglia ar fi cheltuit, cu ospătărița din București, aproximativ 100.000 de euro.

Ajuns la București, bărbatul s-a cazat la Hotel Intercontinental, unde a înnoptat alături de o prostituată de lux. A doua zi, a plecat spre cartierul Giulești, unde Marilena locuia alături de familie.

Soții Pantazi stăteau la curte, împreună cu fetița lor, la momentul respectiv în vârstă de 4 ani, și cu bunica maternă.

Elvețianul i-a omorât pe cei trei adulți și a lăsat în viață doar copilul. Apoi, s-a urcat în mașină și a părăsit țara, însă a fost prins în Serbia, la Sarajevo.

Sgueglia a fost condamnat la închisoare pe viață și a executat ani întregi în cele mai dure penitenciare. Totuși, elvețianul a reușit să stea departe de probleme și a muncit inclusiv ca instalator.

Criminalul, premiat cu 200 de zile câștig

La sfârșitul lunii trecute, elvețianul a cerut, pentru prima dată, să fie eliberat condiționat. Cu 21 de ani executați și peste 200 de zile câștig, deținutul a cerut la Judecătoria Sectorului 4 să fie lăsat în libertate.

Cu toate că, din punct de vedere legal, ar fi putut să obțină o decizie favorabilă, magistrații i-au respins cererea ca neîntemeiată și l-au anunțat că, dacă dorește să facă o nouă cerere, trebuie să aștepte șase luni.

„În temeiul art. 587 alin. (2) C.proc.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiționată formulată de petentul condamnat SGUEGLIA JEAN PIERRE FRANCOIS. Fixează termen de reiterare a cererii la data de 22.12.2026. În baza 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă petentul condamnat la plata către stat a sumei de 400 lei reprezentând cheltuieli judiciare”, se arată în hotărârea instanței.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Procurorii de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost aduși la ICCJ pentru prelungirea mandatelor de arestare preventivă
11:48
Procurorii de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost aduși la ICCJ pentru prelungirea mandatelor de arestare preventivă
EXCLUSIV S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații
05:00
S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații
POLITICĂ Mihai Jurca, șeful Cancelariei Premierului, salută decizia CCR. Programul SAFE poate merge mai departe
17:49, 04 Jun 2026
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Premierului, salută decizia CCR. Programul SAFE poate merge mai departe
EXCLUSIV De ce nu are voie Dani Mocanu să muncească în pușcărie. Manelistul cere degeaba să primească de lucru
05:00, 04 Jun 2026
De ce nu are voie Dani Mocanu să muncească în pușcărie. Manelistul cere degeaba să primească de lucru
NEWS ALERT Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor
22:36, 03 Jun 2026
Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor
EXCLUSIV Șeful Statului Major al Armatei s-a prevalat de dreptul la tăcere în fața anchetatorilor. Dosarul “Generalilor” a fost deschis în urmă cu nouă luni
18:40, 03 Jun 2026
Șeful Statului Major al Armatei s-a prevalat de dreptul la tăcere în fața anchetatorilor. Dosarul “Generalilor” a fost deschis în urmă cu nouă luni
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
„S-a poziționat într-o antiteză clară față de Germania”. Anunțul lui Siegfried Mureșan despre decizia României în controversa momentului
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
40.000 de sticle de vin care i-au aparținut lui Stalin au fost scoase la licitație. Ce se va întâmpla cu banii?
FLASH NEWS Putin folosește retorica lui Donald Trump și afirmă că, dacă alegerile din 2020 din SUA nu ar fi fost fraudate, războiul din Ucraina nu începea
23:46
Putin folosește retorica lui Donald Trump și afirmă că, dacă alegerile din 2020 din SUA nu ar fi fost fraudate, războiul din Ucraina nu începea
CONTROVERSĂ Putin neagă că a vândut arme Iranului. În aceiași zi, mai multe documente scurse în presă dovedesc exact contrariul
23:24
Putin neagă că a vândut arme Iranului. În aceiași zi, mai multe documente scurse în presă dovedesc exact contrariul
CONTROVERSĂ Acuzații grave la adresa lui JD Vance din partea spionajului israelian. Vicepreședintele SUA este acuzat că a dezvăluit planul Mossadului despre Iran
22:47
Acuzații grave la adresa lui JD Vance din partea spionajului israelian. Vicepreședintele SUA este acuzat că a dezvăluit planul Mossadului despre Iran
FLASH NEWS Cătălin Cîrstoiu: „Dincolo de incertitudini, echipa mea duce mai departe povestea INEXOMS, astăzi la Cluj, peste două săptămâni la Iași”
22:28
Cătălin Cîrstoiu: „Dincolo de incertitudini, echipa mea duce mai departe povestea INEXOMS, astăzi la Cluj, peste două săptămâni la Iași”
REACȚIE MAI explică de ce SCOMAR nu a detectat drona care a explodat în Portul Constanța: „A fost proiectat și configurat pentru altfel de ținte”
22:25
MAI explică de ce SCOMAR nu a detectat drona care a explodat în Portul Constanța: „A fost proiectat și configurat pentru altfel de ținte”
APĂRARE GDELS îl acuză pe Radu Miruţă că dezinformează cu privire la programul Piranha 5
21:29
GDELS îl acuză pe Radu Miruţă că dezinformează cu privire la programul Piranha 5

Cele mai noi

Trimite acest link pe