Walter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Chekov în „Star Trek”, a murit la 90 de ani. A jucat în 36 de episoade ale serialului și în șapte filme ale francizei

Walter Koenig, actorul cunoscut mai ales pentru rolul lui Chekov din Star Trek, a murit la vârsta de 90 de ani. Actorul a apărut în serialul din anii 1960, precum și în multe dintre filmele francizei, dar a lucrat și ca scenarist.

Walter Koenig, actorul cunoscut pentru interpretarea personajului Pavel Chekov de-a lungul francizei Star Trek, a murit, a confirmat reprezentantul său pentru Hollywood Reporter. Avea 90 de ani.

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Koenig a murit la domiciliul său din North Hollywood, înconjurat de fiica și nepoata sa, potrivit unei postări pe Facebook a lui Zachery McGinnis, fondatorul Galactic Productions, o agenție de reprezentare pentru apariții publice care îl avea pe actor printre clienți. Decesul său a fost atribuit „bătrâneții”, fără a fi oferite alte detalii, conform The Guardian.

„Astăzi deplângem moartea lui Walter Koenig, al cărui talent, căldură sufletească și interpretări de neuitat au lăsat o amprentă de durată asupra generațiilor de fani din întreaga lume”, a scris McGinnis. „Moștenirea lui Walter depășește cu mult ecranul. Prin nenumăratele sale apariții la convenții și interacțiuni cu fanii, și-a împărtășit bunătatea, spiritul și aprecierea cu toți cei suficient de norocoși să-l întâlnească. A înțeles ce însemna Star Trek pentru oameni și a îmbrățișat comunitatea care s-a format în jurul acestui univers.”

„Am inima îndurerată”, a scris luni, pe Facebook, George Takei, colegul lui Koenig din Star Trek. Takei l-a întâlnit pentru prima dată pe Koenig în anii 1960, „pe puntea navei Enterprise”, iar cei doi au rămas prieteni timp de șase decenii. Koenig a fost cavalerul de onoare al lui Takei la nunta acestuia, în 2008.

„Walter a fost mai mult decât Chekov. A fost scriitor, profesor, un om cu multă sensibilitate și un prieten loial”, a scris Takei. „Fanilor care l-au iubit atât de mulți ani, vă mulțumesc. Și el v-a iubit. Odihnește-te în pace, dragul meu prieten. Continuă să navighezi pe un curs sigur.”

Născut la Chicago, dar crescut în Manhattan, într-o familie de imigranți lituanieni, Koenig și-a început cariera de actor în 1962, cu un rol necreditat de santinelă în serialul Combat\!. S-a alăturat distribuției Star Trek la începutul celui de-al doilea sezon și a apărut în 36 dintre cele 50 de episoade difuzate între 1967 și 1969.

Și-a continuat rolul rusului Chekov în primele șapte filme Paramount inspirate de serial, lansate între 1979 și 1991, precum și într-un serial în două părți, finanțat prin contribuțiile fanilor, intitulat Renegades, care a debutat online în 2017. Cel mai recent, și-a reluat rolul vocal al lui Chekov într-un episod din 2023 al serialului animat Star Trek: Picard.

Koenig a lucrat și ca scenarist, scriind episoade pentru seriale precum The Powers of Matthew Star, Family, Land of the Lost și The Incredible Hulk. A scris scenariul, a produs și a jucat în filmul științifico-fantastic InAlienable, din 2010, în care a apărut și Richard Hatch.

Koenig a fost căsătorit cu actrița Judy Levitt, alături de care a apărut în trei filme Star Trek, precum și într-un alt serial SF apreciat, Babylon 5, difuzat între 1994 și 1998. Cei doi au fost împreună din 1965 până la moartea ei, în decembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. Fiul lor, Andrew, care l-a interpretat pe Richard „Boner” Stabone în sitcomul ABC Growing Pains, a murit în 2010, la vârsta de 41 de ani. Walter Koenig lasă în urmă o fiică, pe actrița și scenarista Danielle Koenig.