„Căpitanul Kirk” din STAR TREK a ajuns de urgență la spital. William Shatner, în vârstă de 94 ani, a călătorit în spațiu și a învins cancerul

William Shatner, care a jucat timp de decenii în rolul de „Căpitanul Kirk” din franciza Star Trek, a ajuns de urgență la spital. Recent, actorul în vârstă de 94 de ani a învins cancerul și a făcut chiar o plimbare în spațiu. Potrivit New York Post, el a raportat o problemă cu glicemia în locuința sa din Los Angeles și a fost spitalizat.

Din fericire, medicii transmit că actorul este într-o „stare bună și că se odihnește confortabil”. În martie 2024, actorul a dezvăluit că suferă de o formă agresivă de cancer de piele în stadiu avansat care s-a răspândit pe corp. Însă, a trecut cu bine peste operație.

El mai suferă și de „tinnitus”, experimentând sunete fantomă după ce a stat în preajma unei explozii pe durata filmărilor la un episod din seria „Star Trek”.

În 2021, Shatner și-a văzut visul împlinit – a zburat în spațiul, la bordul capsulei Blue Origin NS-18. La vârsta de 90 ani, a devenit cel mai bătrân om care a zburat vreodată în spațiu.

Shatner s-a născut pe 22 martie 1931, în zona rezidențială Notre-Dame-de-Grace de lângă orașul Montreal, provincia canadiană Quebec, într-o familie de evrei conservatori. Din 1966, el a intrat în rolul personajului Kirk, căpitanul navei spațiale Enterprise din serialul „Star Trek”, precum și filmele din aceeași franciză. A avut patru neveste, iar în urma mariajelor are trei copii.

Leonard Nimoy, actorul legendar care l-a jucat pe personajul Spock, membrul vulcanian al echipajului Enterprise din seria „Star Trek”, alături de care William Shatner a făcut istorie, a decedat acum 10 ani, la vârsta de 83 de ani.

