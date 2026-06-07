Aceste păsări se tem de femei, iar oamenii de știință nu pot explica de ce

Conform unui sondaj din 2022 realizat de Serviciul pentru Pești și Faună Sălbatică din SUA, ornitologii, sunt împărțiți aproape în mod egal între bărbați și femei. Însă un studiu recent publicat în People and Nature sugerează că, cel puțin în orașe, bărbații ar putea avea avantajul, deoarece păsările urbane par să se teamă de femei, scrie vice.com.

Cercetători din Franța, Germania, Polonia, Spania și Republica Cehă au testat cât de aproape se pot apropia oamenii de păsările urbane. Cercetătorii au descoperit în mod constant că păsările îi lasă pe bărbați să se apropie, în medie, cu aproximativ un metru mai aproape decât le permit femeilor. Constatările au fost consistente în cazul a 37 de specii, de la corb până la păsări puțin mai rare, precum Robbins, ceea ce sugerează că aceasta nu este o coincidență.

Acesta este genul de experiment în care s-ar putea strecura o anumită prejudecată, accidentală sau de altă natură, așa că cercetătorii au controlat variabilele care ar putea înclina balanța într-o direcție sau alta. Participanții de sex masculin și feminin au fost de aceeași înălțime și au fost îmbrăcați similar pentru a masca cât mai bine genul. Și au fost instruiți să meargă în același ritm direct spre păsări. Chiar și trăsături distinctive, cum ar fi părul, au fost ascunse, creând efectiv o pereche neutră din punct de vedere al genului.

Dar indiferent ce au făcut cercetătorii, păsările au reacționat diferit în funcție de sex.

Cât despre motiv, habar n-au. Desigur, au diverse teorii. De exemplu, ei cred că ar putea avea legătură cu mersul unui individ, adică cu diferența de postură și tipare de mișcare dintre bărbați și femei.

O altă idee este mirosul. De mult timp s-a emis teoria că păsările au un simț al mirosului slab, dar cercetări mai noi sugerează că s-ar putea să nu fie cazul. Dacă acest lucru se dovedește adevărat, înseamnă că păsările ar putea fi capabile să detecteze indicii chimice emise de femei, care le ajută să distingă între sexe. Totuși, niciuna dintre teorii nu abordează pe deplin motivul pentru care se întâmplă totul, adică de ce păsările consideră fie mersul unei femei, fie mirosul unei femei inerent mai amenințătoare decât cel al unui bărbat?

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