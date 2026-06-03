Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani

Călătoresc mii de kilometri și sunt înzestrați cu un GPS natural care îi aduce acasă la la crescătorii lor. Însă din ce în ce mai mulți porumbei călători sfârșesc la câțiva kilometri de casă, în niște adevărate oaze ale morții. În mai multe zone ale României sunt bălți de batal și acumulări de reziduuri petroliere neecologizate care s-au transformat în adevărate capcane mortale pentru păsări. Comunitatea columbofilă din România trage încă un semnal de alarmă, cere intervenția Ministerului Mediului și a Gărzii de Mediu și prezintă un tablou alarmant. Imaginile sunt apocalitiptice, iar chinurile prin care trec păsările înainte de a muri sunt îngrozitoare.

În urmă cu 2 ani, Gândul prezenta situația dramatică de la „balta morții” de lângă Ploiești. De atunci, din păcate, nu s-a schimbat nimic. La Ministerul Mediului – condus de Diana Buzoianu (USR) – sunt alte „priorități”, iar dezastrul ia amploare.

În fiecare an, numeroși porumbei voiajori care participă la concursuri și antrenamente ajung în aceste locuri. Nu mai zboară niciodată.

Porumbeii sunt acoperiți cu păcură și mor în chinuri

Bălțile de batal sunt gropi mari, special amenajate, folosite pentru stocarea reziduurilor petroliere, a noroiului de foraj sau a nămolului rezultat din epurarea apelor uzate.

Din aer, păsările percep această pată imensă de reziduuri petroliere ca un luciu de apă. Se opresc din zbor pentru a-și potoli setea, însă aici își găsesc moartea.

Porumbeii sunt acoperiți cu păcură și mor în chinuri, fără posibilitatea de a mai zbura sau de a se întoarce la crescătorii lor.

Columbofilii spun că autoritățile locale nu au făcut nimic pentru a împiedica acest măcel. În decursul anilor, zeci de mii de păsări și-au găsit sfârșitul în acest mod cumplit, iar printre acestea au fost și porumbei campioni.

Gândul a solicitat explicații atât de la Ministerul Mediului, cât și de la Garda Națională de Mediu. Până la ora publicării acestui articol, răspunsurile nu au sosit.

Comunitatea Columbofilă din România îi cere Dianei Buzoianu să intervină de urgență

„Pentru fiecare porumbel pierdut există ani de muncă, selecție, pasiune și investiții financiare importante”, spune columbofilul Eduard Vâjâiac, reprezentant al Comunității Columbofile din România.

Comunitatea columbofilă din România pierde anual păsări valoroase.

Fenomenul continuă să se repete fără ca problema să fie rezolvată definitiv.

Eduard Vâjâiac a făcut, pe Facebook, un apel către ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu. Comunitatea Columbofilă din România cere o intervenție de urgență „pentru eliminarea și ecologizarea bălților de batal și a zonelor contaminate cu reziduuri petroliere care provoacă moartea porumbeilor sportivi”.

Marius Tunduc, președinte Columba: „Nu-i interesează, nu avem un răspuns pozitiv de la autorități”

Contactat de Gândul, Marius Tunduc – președintele Uniunii Naționale a Columbofililor-Columba – și-a manifestat dezamăgirea în fața modului în care nu acționează autoritățile.

Nu s-au luat măsuri, nu există un răspuns pozitiv din partea autorităților, iar situația alarmantă se permanentizează.

„Nu se întâmplă nimic. Ce aș putea să fac eu? Fiindcă nu am puterea să mișc autoritățile statului. Asta nu stă în puterea mea și nici în puterea noastră, din păcate.

Mai putem face circ, mai putem face câte un articol, dar de schimbat mare lucru nu se schimbă. Nu-i interesează. Din păcate, bălțile nu se închid, nu s-au luat măsuri. Nu avem un răspuns pozitiv de la autorități. Nu mă întrebați de unde vine lentoarea asta că nu știu. Toate lucrurile se mișcă încet în România…

E foarte greu să ne dăm seama de ce se întâmplă tot ce se întâmplă”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, Marius Tunduc, președinte al Uniunii Naționale a Columbofililor.

Columbofilul Eduard Vâjâiac: „În ceea ce privește autoritățile, până în acest moment nu a existat un dialog real sau o intervenție eficientă”

În exclusivitate pentru Gândul, columbofilul Eduard Vâjâiac a precizat că – în ceea ce privește acțiunile întreprinse de autorități și comunicarea cu acestea – dialogul a lipsit până acum.

„În ceea ce privește autoritățile, până în acest moment nu a existat un dialog real sau o intervenție eficientă la nivel de soluționare.

Au existat sesizări punctuale și reacții formale, însă fără măsuri concrete de ecologizare sau limitare a accesului în aceste zone. Din acest motiv, problema a rămas neschimbată, în ciuda gravității ei. Personal, consider că este o problemă de mediu cu impact direct asupra biodiversității și ar trebui tratată la nivel de urgență, inclusiv prin controale pe teren și identificarea clară a responsabililor pentru aceste perimetre neasigurate.

În ceea ce privește demersurile instituționale, astăzi (n.red. – marți, 2 iunie 2026) am transmis o petiție către Ministerul Mediului și doamnei ministru (n.red. – Diana Buzoianu), cât și către Garda Națională de Mediu”, a declarat, pentru Gândul, Eduard Vâjâiac.

Scrisoare deschisă către Ministerul Mediului și Garda Națională de Mediu

An de an, dezvăluie columbofilul Eduard Vâjâiac sute și chiar mii de porumbei sportivi ajung în aceste zone periculoase în timpul zborurilor de antrenament și concurs.

Păsările sunt atrase de luciul apei. Intră în contact cu substanțele petroliere de la suprafață, care le impregnează penajul și le afectează capacitatea de zbor. Porumbeii sunt condamnați, de cele mai multe ori, la o moarte lentă și chinuitoare.

În scrisoarea deschisă, publicată în mediul online, Eduard Vâjâiac prezintă și câteva puncte de reper esențiale în rezolvarea acestei situații.

„ Identificarea și inventarierea tuturor bălților de batal, iazurilor cu păcură și a altor acumulări de reziduuri petroliere existente pe teritoriul României.

O problemă majoră se află chiar lângă Ploiești, la Triaj, unde se poate identifica una dintre bălți. Altele sunt la Buzău, Râmnicu Sărat și Suceava.

Efectuarea de controale urgente în zonele cunoscute pentru astfel de probleme;

Stabilirea responsabilităților și aplicarea măsurilor legale față de persoanele sau companiile obligate să ecologizeze aceste amplasamente”, se arată în scrisoarea deschisă.

„Închiderea, securizarea și ecologizarea siturilor contaminate”

Columbofilii mai scriu în această scrisoare deschisă că este neapărat nevoie de „închiderea, securizarea și ecologizarea siturilor contaminate”. Este necesar, de asemenea, un „plan național de monitorizare și remediere a acestor zone”.

Închiderea, securizarea și ecologizarea siturilor contaminate care reprezintă un pericol pentru animale și mediu;

Elaborarea unui plan național de monitorizare și remediere a acestor zone.

Considerăm că protejarea mediului, prevenirea suferinței animalelor și eliminarea surselor istorice de poluare reprezintă obligații fundamentale ale statului român. Totodată, rezolvarea acestei probleme ar contribui la protejarea unei activități sportive și tradiționale care aduce satisfacții și bucurie unui număr foarte mare de cetățeni.

În numele comunității columbofile din România, vă rugăm să tratați această problemă cu prioritate și să dispuneți măsurile necesare pentru eliminarea acestor pericole care continuă să provoace pierderi importante an de an”, a scris columbofilul Eduard Vâjâiac pe pagina sa de Facebook.

Marius Tunduc avertiza, în Gândul, încă din 2024: „Nu s-a luat nicio măsură, vorbim și de o contaminare a apei, a solului”

La marginea orașului Ploiești se află o imensă baltă de păcură. Exista și în 2024, există și acum. Cadavre de păsări zac împotmolite pe malul întinderii imense de petrol, scene care te duc cu gândul la filmele de groază.

Unele agonizează după ce au fost prinse în reziduurile petroliere. Nu au nicio șansă să scape din acest batal, care este o adevărată capcană mortală.

Oamenii care trec prin zona Ploiești Triaj, unde există un batal, sunt șocați de peisajul dezolant pe care-l găsesc aici.

Columbofilii au filmat imagini incredibile cu porumbei morți sau care se zbat între viață și moarte.

Suprafața imensă de petrol de la marginea Ploieștiului arată ca un cimitir al păsărilor. Cadavre de păsări în putrefacție, în special porumbei voiajori, zac la marginea întinderii de păcură.

Președintele Uniunii Naționale a Columbofililor din România-Columba, Marius Tunduc, spunea – în urmă cu 2 ani – că în ultimii ani zeci de mii de porumbei și-ar fi găsit sfârșitul în aceste bălți de păcură.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu președinții de filiale, reiese că unii au informat autoritățile locale, dar nu s-a luat nicio măsură. De ce tratează problema cu indiferență este un mare semn de întrebare.

Este un chin fantastic pentru toate păsările care ajung pe acolo, care confundă bălțile respective cu surse de apă, sunt niște capcane cu efecte grave.

Vorbim, însă, și de o contaminare a apei, a solului, sunt convins că dacă cineva ia o probă de la pânza freatică pe o rază de câțiva kilometri, rămâne șocat. Mai mult, mi-a spus cineva care a vorbit cu localnicii că ar fi o baltă adâncă de 10 metri, acolo poate să cadă și un copil.

Pentru păsări, ar trebui puse niște plase de protecție. De-a lungul anilor, cred că în acest bălți au murit zeci de mii de porumbei de curse, care au nu doar valoare sufletească pentru proprietari, ci și ca specii de porumbei”, a spus Marius Tunduc, în exclusivitate pentru Gândul. (mai multe informații șocante AICI)

Au mai trecut 2 ani. Păsările mor în continuare. Și nu doar la „balta morții” de lângă Ploiești, ci și în alte zone contaminate. Ministerul Mediului, deocamdată, se izolează într-o neputință strigătoare la cer.

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