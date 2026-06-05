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Actorul James Handy, care a jucat în „Top Gun: Maverick”, înjunghiat mortal de fiul iubitei sale

Actorul James Handy, care a jucat în „Top Gun: Maverick”, înjunghiat mortal de fiul iubitei sale
Actorul James Handy, înjunghiat mortal de fiul iubitei sale
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Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood a fost înjunghiat mortal de fiul iubitei sale, la Los Angeles. James Handy era cunoscut pentru rolurile din „Jumanji” și „Top Gun: Maverick”.

Poliția l-a arestat pe fiul iubitei lui Handy, sub suspiciunea de crimă.

„L-am ucis pe omul păcatului”

Presa din State scrie că forțele de ordine l-au găsit înjunghiat în piept, în Los Angeles, pe James Handy. Miercuri dimineață, 3 iunie, oamenii legii au primit un apel la 911, iar o voce le-a spus următoarele: „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”.

LAPD a trimis echipaje la fața locului, acolo unde l-au găsit pe actorul în vârstă de 81 de ani în curtea din față. Handy era înjunghiat în piept și inconștient, potrivit ofițerilor. A fost dus la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Fiul iubitei lui Handy, în vârstă de 44 de ani, le-a transmis polițiștilor că el este persoana pe care o caută. Bărbatul a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

James Handy a jucat în numeroase seriale și filme artistice, având o carieră întinsă pe durata mai multor ani. Era cunoscut pentru rolul din filmul „Jumanji” (1995), iar în 2022 l-a jucat pe barmanul care a apărut în „Top Gun: Maverick”, potrivit IMDB.

În televiziune, a bifat roluri importante în câteva dintre cele mai importante drame polițiste – „NCIS: Los Angeles”, „The Closer” și „Cold Case”.

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