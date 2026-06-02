Owain Rhys Davies, actor cunoscut din „Twin Peaks: The Return”, a murit la doar 44 de ani

Lumea filmului este îndoliată după moartea actorului actorului galez Owain Rhys Davies, care avea doar 44 de ani.

Acesta este cunoscut din filmele „Twin Peaks: The Return” și „Alice Through the Looking Glass” (produs de Disney), scrie dailystar.co.uk.

Owain Rhys Davies a murit la doar 44 de ani. Anunțul trist despre actorul din Cardiff a fost făcut de fratele său, Rhodri Davies.

Potrivit acestuia, fratele său ar fi suferi to „moarte subită”, care este „în curs de investigare”.

Starul a avut o carieră prolifică și a apărut în numeroase seriale S4C și americane, inclusiv în producția Disney „Alice Through the Looking Glass” și „Twin Peaks: The Return”, în rolul agentului Wilson.

Dincolo de cariera de pe marele și micul ecran, Owain Rhys Davies a avut o carieră teatrală de succes, jucând în numeroase piese premiate, precum „Mamma Mia!”, „The Wizard of Oz”, „By Jeeves” și „A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”, la Royal National Theatre.

