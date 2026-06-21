Alarmă de atac cu drone în Tulcea. Două aeronave britanice de luptă Eurofighter Typhoon au fost ridicate. A fost emis mesaj RO-Alert

Alarmă de atac cu drone în Tulcea, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Două aeronave de luptă britanice Eurofighter Typhoon au fost ridicate pentru monitorizarea situației și a fost emis mesaj RO-Alert, informează MApN.

„În noaptea dinspre 20 spre 21 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Ca urmare a detectării a unui grup de semnale radar, la 22 km nord-est de Vâlcove (localitate din Ucraina, n.r.), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 02:16.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 02.19, pentru monitorizarea situației.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 3.37″, au transmis reprezentanții MApN.