O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate

Ruxandra Radulescu
O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, a anunțat IGSU. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

UPDATE: „La sediul Ministerului Apărării Naționale va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 8.30, o conferință de presă pe tema atacurilor cu drone din proximitatea României, a dronei care a lovit, în această dimineață, acoperișul unui bloc din Galați și a efectelor agresiunii Federației Ruse în Ucraina asupra securității regionale”, a transmis purtătorul de cuvânt al MApN.

„În cursul nopţii de 28 spre 29 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Una dintre aceste drone a intrat în spaţiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi şi s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu”, informează MApN.

„Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei”, mai precizează MApN.

În urma incidentului, 70 de persoane au fost evacuate din blocul peste care s-a prăbușit drona.

„Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă, la acest moment, nu sunt persoane relocate. Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările”, anunţă MAI.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei.

În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Brăila, transmite MApN.

Două persoane cu escoriaţii au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la producerea incidentului.

O echipă de cercetare, specializată în explozii, formată din poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale şi Institutului Naţional de Criminalistică, din cadrul IGPR, s-a deplasat la locul exploziei.

„Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat”, a declarat IGSU.

