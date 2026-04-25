Încă o dronă a căzut în România în apropierea unei ferme din Tulcea

O a doua dronă a căzut în România sâmbătă. De data aceasta în județul Tulcea. Cercetările sunt în plină desfășurare. Drona a căzut în localitatea Văcăreni, în apropierea unei ferme.

Potrivit unui comunicat, Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Al doilea incident cu drone, petrecut azi

Amintim că, fragmente provenite de la o dronă rusească au fost descoperite, sâmbătă dimineață, 25 aprilie, în municipiul Galați. Trupele Moscovei au lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Ca și măsură de siguranță, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au decolat în jurul orelor 02:00 de la Baza 86 Aeriană Fetești. La scurt timp, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Au fost dispuse măsuri de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea. Un mesaj RO-ALERT a fost transmis locuitorilor din zonă.

Oamenii au fost nevoiți să evacueze zona.

Drona din Galați a fost detonată

Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

„Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. Vezi AICI imagini cu momentul detonării.

Autorul recomandă:

Fragmente de dronă rusească căzute în Galați. O anexă gospodărească și un stâlp electric, avariate

Recomandarea video

Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Strategii diplomatice franceze la București în preajma intrării României în Primul Război Mondial
Ipocrizia USR. Cere PSD să-și retragă secretarii de stat, dar nici USR-știi nu și-au retras oamenii când au doborât guvernul Cîțu, cu voturile AUR. Gândul publică documentele
14:44
Ipocrizia USR. Cere PSD să-și retragă secretarii de stat, dar nici USR-știi nu și-au retras oamenii când au doborât guvernul Cîțu, cu voturile AUR. Gândul publică documentele
ACTUALITATE O mașină ucraineană burdușită cu argint a fost capturată la frontiera cu Ungaria. Destinația, Cehia
13:25
O mașină ucraineană burdușită cu argint a fost capturată la frontiera cu Ungaria. Destinația, Cehia
POLITICĂ Marius Lulea, membru fondator AUR, îl pune la punct pe George Simion pentru declarațiile despre Nicușor Dan: „Comportament de copil răsfățat”
13:18
Marius Lulea, membru fondator AUR, îl pune la punct pe George Simion pentru declarațiile despre Nicușor Dan: „Comportament de copil răsfățat”
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a semnat: UDMR, un partid care a intrat în Parlament cu chiu cu vai, are trei ministere și un vicepremier”
12:53
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a semnat: UDMR, un partid care a intrat în Parlament cu chiu cu vai, are trei ministere și un vicepremier”
REACȚIE MApN: „Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone”. Cum încearcă Armata să justifice faptul că nu a doborât drona căzută la Galați
12:43
MApN: „Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone”. Cum încearcă Armata să justifice faptul că nu a doborât drona căzută la Galați
CONTROVERSĂ Cad drone și lui Miruță, șeful MApN, îi arde de panseuri. În loc să explice de ce România nu a doborât drona, Miruță face filosofia războiului pe Facebook
12:40
Cad drone și lui Miruță, șeful MApN, îi arde de panseuri. În loc să explice de ce România nu a doborât drona, Miruță face filosofia războiului pe Facebook

