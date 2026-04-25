Încă o dronă a căzut în România în apropierea unei ferme din Tulcea

O a doua dronă a căzut în România sâmbătă. De data aceasta în județul Tulcea. Cercetările sunt în plină desfășurare. Drona a căzut în localitatea Văcăreni, în apropierea unei ferme.

Potrivit unui comunicat, Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Al doilea incident cu drone, petrecut azi

Amintim că, fragmente provenite de la o dronă rusească au fost descoperite, sâmbătă dimineață, 25 aprilie, în municipiul Galați. Trupele Moscovei au lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Ca și măsură de siguranță, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au decolat în jurul orelor 02:00 de la Baza 86 Aeriană Fetești. La scurt timp, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Au fost dispuse măsuri de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea. Un mesaj RO-ALERT a fost transmis locuitorilor din zonă.

Oamenii au fost nevoiți să evacueze zona.

Drona din Galați a fost detonată

Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

„Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. Vezi AICI imagini cu momentul detonării.

Autorul recomandă:

Fragmente de dronă rusească căzute în Galați. O anexă gospodărească și un stâlp electric, avariate