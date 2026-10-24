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Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții

Corina DrăgotescuFlavius Niculescu
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America se apropie cu pași repezi de „midterms” – alegerile de la „jumătatea mandatului” – programate pentru data de 3 noiembrie 2026. Miza este una uriașă, întrucât, după aproape doi ani de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, va fi stabilită componența celui de-al 120-lea Congres al Statelor Unite. Altfel spus, vor fi disputate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și cele 35 de locuri din Senatul Americii. Spre deosebire de sistemul electoral din România, unde votul prin corespondență este un instrument rezervat exclusiv pentru cetățenii din diaspora sau pentru alte cazuri particulare, majoritatea americanilor au posibilitatea de a vota „prin poștă”, mai devreme decât data la care sunt programte alegerile, astfel încât să poată fi evitat un volum prea mare de votanți în ziua oficială a scrutinului. „Midterms” au loc o dată la patru ani, exact la jumătatea mandatului deținut de președintele care ocupă funcția.

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Jurnalista Corina Drăgotescu, unul dintre editorialiștii Gândul, stabilită în America de 13 ani, le oferă cititorilor posibilitatea de a vedea exact cum arată o secție de votare din statul Florida. Perimetrul este împânzită – la distanța legală – de panouri electorale, iar americanii nu ezită să își exprime votul mai devreme de ziua alegerilor.

În imaginile surprinse de Corina Drăgotescu, se poate observa cum, într-o zi senină de toamnă, mai mulți cetățeni au decis să facă o „plimbare” până la secția de votare și să își exprime deja opțiunea pentru alegerile programate oficial la data de 3 noiembrie. Unul dintre americani s-a prezentat la „urne” chiar cu un Tesla Cybertruck.

„În America, votul începe cu două săptămâni înainte de ziua alegerilor” / „Cetățenii neafiliați politic fac diferența”

„În America, a început deja votul cu două săptămâni înainte de ziua alegerilor generale. Este un sistem care se practică aici, pentru că America este o țară foarte mare și este nevoie de colectarea tuturor voturilor.

În Statele Unite, prin lege, majoritatea alegătorilor sunt înregistrați la unul dintre cele două mari partide – Republican sau Democrat. Sigur, poți fi înregistrat și la partidele mai mici, dar grupările tradiționale sunt republicanii și democrații.

Există și o a treia categorie, a celor care nu au o opțiune politică și care, de obicei, fac diferența. În Florida, Partidul Republicanilor are mai mult cu 1,5 milioane de alegători înregistrați față de Partidul Democrat. Numărul neafiliaților este de 3 milioane, ceea ce face ca, în ziua votului, numărătoarea să fie foarte strânsă. Au fost alegeri când s-au renumărat voturile de două ori”, a explicat Corina Drăgotescu.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump

„Primești acasă un plic cu buletinul de vot, votezi, după care depui plicul într-o cutie poștală”

„Aici, spre deosebire de România, există acest vot prin corespondență. Practic, primești acasă un plic cu buletinul de vot, votezi acasă și depui plicul într-o cutie poștală. Totul este foarte bine pus la punct, există marcaje, indicatoare, astfel încât tuturor să le fie simplu.

Ai voie să pui panouri electorale în jurul secției de votare, dar nu la distanță mai mică de 100 de metri. Dincolo de această limită, poți să pui panouri electorale, chiar dacă ești efectiv în curtea secției de votare”, a transmis jurnalista.

Congresul Statelor Unite ale Americii

Trump, unul dintre cei mai mari inamici ai votului prin corespondență, schimbare radicală de opinie

„Sunt americani care preferă să voteze prin corespondență, tocmai pentru a evita aglomerația din ziua votului. Anul acesta, Donald Trump, care a fost cel mai mare dușman al votului prin corespondență, a făcut apel la electoratul republican să voteze masiv prin corespondență.

Votanții republicani preferă, în general, să voteze fizic, în timp ce democrații sunt fani ai votului prin corespondență. Totuși, Trump a făcut apel ca lumea să voteze prin corespondență, tocmai pentru a nu se pierde niciun vot al republicanilor”, a afirmat Corina Drăgotescu.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump

„Cel mai probabil, republicanii vor pierde Camera Reprezentanților. Bătălia se dă în Senat”

„Este posibil ca republicanii să piardă Camera Reprezentanților. Cel mai probabil o vor pierde. Bătălia se dă pentru locurile din Senat, unde lupta este foarte strânsă.

E greu să spui cine va câștiga. Numărul celor nemulțumiți este din ce în ce mai mare. Se va juca mult în zona persoanelor care nu sunt afiliate politic”, a mai spus editorialista Gândul.

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