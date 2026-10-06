Prima pagină » Actualitate » Corina Drăgotescu se alătură echipei Gândul. Va semna un editorial în fiecare marți. Povestea jurnalistei, de la Revoluție până la emigrarea în SUA

Corina Drăgotescu se alătură echipei Gândul. Va semna un editorial în fiecare marți. Povestea jurnalistei, de la Revoluție până la emigrarea în SUA

Flavius Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cunoscuta jurnalistă Corina Drăgotescu, cu experiență de peste 35 de ani în presa din România și din străinătate, se alătură echipei Gândul. De-a lungul timpului, aceasta a ocupat funcțiile de reporter, editorialist, director editorial și moderator TV, în cadrul mai multor publicații și posturi de televiziune. În anul 2012, a obținut viza de imigrare în Statele Unite ale Americii, unde s-a și stabilit un an mai târziu. Și-a continuat activitatea jurnalistică din cealaltă parte a lumii, însă a rămas la fel de conectată la toate evenimentele politice și sociale din țară. Din acest motiv, jurnalista a decis să publice, în fiecare zi de marți, un editorial dedicat cititorilor Gândul.

În ultima perioadă, Corina Drăgotescu a fost de mai multe ori invitată în platoul Gândul, la emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, unde a vorbit atât despre trecutul personal, cât și despre cele mai importante evenimente de interes public din România. Înregistrarea completă a celei mai recente ediții poate fi urmărită AICI.

A dus o luptă cu cancerul pe care a câștigat-o, după ce medicii i-au dat șanse de supraviețuire de 20%. A avut curajul de a apărea public fără păr în urma chimioterapiei și a realizat mai multe campanii de conștientizare și combatere a acestei boli.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Jurnalist cu experiență de peste 35 de ani ca reporter, editorialist, director editorial și realizator TV

Corina Drăgotescu a debutat în presă în 1990, la vârsta de 35 de ani, imediat după căderea regimului comunist. Într-o relatare autobiografică, jurnalista marchează 1 martie ca data oficială la care s-a alăturat echipei Adevărul.

Își dorea să înțeleagă în profunzime schimbările socio-politice din România postdecembristă, motiv pentru care a ales să își înceapă activitatea ca reporter acreditat la Palatul Parlamentului. Unul dintre cele mai emblematice momente pe care și le amintește este procesul de elaborare a Constituției publicate în 1991.

Jurnalista a ocupat mai multe funcții, inclusiv de conducere, în echipa Adevărul și s-a bucurat inclusiv de privilegiul de a fi director editorial al ziarului, între anii 2005-2006. Ulterior, aceasta a renunțat la activitatea de gazetar și a făcut pasul spre televiziune, unde a început un nou capitol al carierei.

A lucrat mai întâi pentru Realitatea TV, după care s-a alăturat echipei de la România TV. În paralel, avea colaborări cu mai multe publicații și agenții de știri din România. Un detaliu mai puțin cunoscut este că aceasta a colaborat inclusiv cu BBC, pe radio.

Jurnalista Corina Drăgotescu

Plecarea în America pentru un viitor mai bun și continuarea activității jurnalistice de peste hotare

În 2013, Corina Drăgotescu a părăsit România cu destinația Statelor Unite, deoarece își dorea să îi poată asigura fetiței ei, Diana, un viitor mai bun. Ulterior, aceasta a urmat exemplul mamei ei și a ales o carieră în televiziunea din România.

După 25 de ani de când a debutat în presă, jurnalista a decis să își continue studiile, motiv pentru care a urmat un program de master în securitate internațională la Universitatea din Arizona.

Pe blogul construit în timpul anilor de studii, Corina Drăgotescu a prezentat un colaj realizat de colegii săi în anul 2012 – atunci când a obținut viza pentru America – care include cele mai importante momente din cei 22 de ani pe care i-a petrecut în presa din România. Întregul material este disponibil mai jos.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu
09:04
Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu
FLASH NEWS O stație de incubație din Vaslui, motivul scandalului în dosarul „Rețeaua Bogos”, în care a fost audiat și Bolojan. Ar fi generat circa 10 milioane de euro anual, bani negri
09:03
O stație de incubație din Vaslui, motivul scandalului în dosarul „Rețeaua Bogos”, în care a fost audiat și Bolojan. Ar fi generat circa 10 milioane de euro anual, bani negri
LIVE Cristela și Călin Georgescu, reuniți la DIICOT. Fostul prezidențiabil, adus cu duba poliției, încătușat, la perchezițiile informatice. Soția explică ce știe despre înțelegerile lui
08:25
Cristela și Călin Georgescu, reuniți la DIICOT. Fostul prezidențiabil, adus cu duba poliției, încătușat, la perchezițiile informatice. Soția explică ce știe despre înțelegerile lui
NEWS ALERT O nouă alertă aeriană la frontiera cu Ucraina. Avioane F-18 ridicate, populația din nordul și din estul județului Tulcea a fost avertizată
07:22
O nouă alertă aeriană la frontiera cu Ucraina. Avioane F-18 ridicate, populația din nordul și din estul județului Tulcea a fost avertizată
ACTUALITATE 6 Octombrie, calendarul zilei: Cleopatra Stratan împlinește 24 de ani. 16 ani de la lansarea Instagram. Moare Eddie Van Halen
07:15
6 Octombrie, calendarul zilei: Cleopatra Stratan împlinește 24 de ani. 16 ani de la lansarea Instagram. Moare Eddie Van Halen
ANALIZĂ Europa schimbă harta gazelor, dar statul condamnă românii la sărăcie. Cum este irosită uriașă șansă Neptun Deep. Expert: România se ocupă de găinării
06:00
Europa schimbă harta gazelor, dar statul condamnă românii la sărăcie. Cum este irosită uriașă șansă Neptun Deep. Expert: România se ocupă de găinării
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Apartamentele, terenurile și economiile din declarația de avere
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Ce anume îi face pe oameni să nu revină într-un restaurant?
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
EXCLUSIV Eugen Teodorovici susține că AUR ar putea ajunge să aibă singur majoritatea parlamentară dacă nu se rezolvă criza politică
09:00
Eugen Teodorovici susține că AUR ar putea ajunge să aibă singur majoritatea parlamentară dacă nu se rezolvă criza politică
ACCIDENT Tragedie aviatică în Nigeria. Un avion militar, cu 32 de persoane la bord, s-a prăbușit în statul Ondo. Niciun pasager nu a supraviețuit impactului
08:31
Tragedie aviatică în Nigeria. Un avion militar, cu 32 de persoane la bord, s-a prăbușit în statul Ondo. Niciun pasager nu a supraviețuit impactului
INEDIT Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV
07:55
Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV
FLASH NEWS Marco Rubio, turneu strategic în Europa pentru consolidarea apărării și a cooperării economice, fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA. Prima oprire, Islanda
07:55
Marco Rubio, turneu strategic în Europa pentru consolidarea apărării și a cooperării economice, fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA. Prima oprire, Islanda
BANI Calcul complet. Câți ani trebuie să muncești ca să primești 6.000 lei pensie, la bătrânețe
07:36
Calcul complet. Câți ani trebuie să muncești ca să primești 6.000 lei pensie, la bătrânețe
FLASH NEWS Cutremur politic în Canada: separatiștii partidului Quebecois au câștigat alegerile în Quebec. Referendumul pentru independență revine în joc
07:28
Cutremur politic în Canada: separatiștii partidului Quebecois au câștigat alegerile în Quebec. Referendumul pentru independență revine în joc

Cele mai noi

Trimite acest link pe