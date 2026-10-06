Cunoscuta jurnalistă Corina Drăgotescu, cu experiență de peste 35 de ani în presa din România și din străinătate, se alătură echipei Gândul. De-a lungul timpului, aceasta a ocupat funcțiile de reporter, editorialist, director editorial și moderator TV, în cadrul mai multor publicații și posturi de televiziune. În anul 2012, a obținut viza de imigrare în Statele Unite ale Americii, unde s-a și stabilit un an mai târziu. Și-a continuat activitatea jurnalistică din cealaltă parte a lumii, însă a rămas la fel de conectată la toate evenimentele politice și sociale din țară. Din acest motiv, jurnalista a decis să publice, în fiecare zi de marți, un editorial dedicat cititorilor Gândul.

În ultima perioadă, Corina Drăgotescu a fost de mai multe ori invitată în platoul Gândul, la emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, unde a vorbit atât despre trecutul personal, cât și despre cele mai importante evenimente de interes public din România. Înregistrarea completă a celei mai recente ediții poate fi urmărită AICI.

A dus o luptă cu cancerul pe care a câștigat-o, după ce medicii i-au dat șanse de supraviețuire de 20%. A avut curajul de a apărea public fără păr în urma chimioterapiei și a realizat mai multe campanii de conștientizare și combatere a acestei boli.

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Jurnalist cu experiență de peste 35 de ani ca reporter, editorialist, director editorial și realizator TV

Corina Drăgotescu a debutat în presă în 1990, la vârsta de 35 de ani, imediat după căderea regimului comunist. Într-o relatare autobiografică, jurnalista marchează 1 martie ca data oficială la care s-a alăturat echipei Adevărul.

Își dorea să înțeleagă în profunzime schimbările socio-politice din România postdecembristă, motiv pentru care a ales să își înceapă activitatea ca reporter acreditat la Palatul Parlamentului. Unul dintre cele mai emblematice momente pe care și le amintește este procesul de elaborare a Constituției publicate în 1991.

Jurnalista a ocupat mai multe funcții, inclusiv de conducere, în echipa Adevărul și s-a bucurat inclusiv de privilegiul de a fi director editorial al ziarului, între anii 2005-2006. Ulterior, aceasta a renunțat la activitatea de gazetar și a făcut pasul spre televiziune, unde a început un nou capitol al carierei.

A lucrat mai întâi pentru Realitatea TV, după care s-a alăturat echipei de la România TV. În paralel, avea colaborări cu mai multe publicații și agenții de știri din România. Un detaliu mai puțin cunoscut este că aceasta a colaborat inclusiv cu BBC, pe radio.

Plecarea în America pentru un viitor mai bun și continuarea activității jurnalistice de peste hotare

În 2013, Corina Drăgotescu a părăsit România cu destinația Statelor Unite, deoarece își dorea să îi poată asigura fetiței ei, Diana, un viitor mai bun. Ulterior, aceasta a urmat exemplul mamei ei și a ales o carieră în televiziunea din România.

După 25 de ani de când a debutat în presă, jurnalista a decis să își continue studiile, motiv pentru care a urmat un program de master în securitate internațională la Universitatea din Arizona.

Pe blogul construit în timpul anilor de studii, Corina Drăgotescu a prezentat un colaj realizat de colegii săi în anul 2012 – atunci când a obținut viza pentru America – care include cele mai importante momente din cei 22 de ani pe care i-a petrecut în presa din România. Întregul material este disponibil mai jos.