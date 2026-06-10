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Când scăpăm de ploi, vijelii și grindină. ANM a emis noi coduri galbene. În ce regiuni vor fi averse torențiale. Cum va fi afectată Capitala

Cristian Lisandru
Când scăpăm de ploi, vijelii și grindină. ANM a emis noi coduri galbene. În ce regiuni vor fi averse torențiale. Cum va fi afectată Capitala
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben, valabil de astăzi – ora 12.00 – și până în această seară, la ora 21:00.

Vor fi averse însemnate cantitativ și o instabilitate atmosferică accentuată.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, avertizează meteorologii ANM.

Sursa – ANM

ANM emite încă un cod galben

La solicitarea Gândul, meteorologul ANM a oferit și alte informații desppre evoluția vremii, astăzi, în București și în țară.

Vorbim și astăzi de instabilitate atmosferică, chiar dacă codul care vizează ziua de astăzi nu este foarte extins. În principal este pentru zona de nord și de centru a Munteniei, pentru sudul Moldovei și nordul Dobrogei.

  • În aceste regiuni, până în această seară, în jurul orei 21, ne așteptăm la instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, chiar și vijelii.
  • Rafalele vor fi de 50-70 km/h. Izolat sunt de așteptat și căderi de grindina și, totodată, cantități importante de apă – 15 până la 25 l/m².
  • Pe arii restrânse vom avea chiar 30-40 l/m².

Astfel de fenomene mai sunt posibile și în restul zonelor țării, cu probabilitate mai mare în centru, sud și est”, a punctat meteorologul de serviciu al ANM.

„Este de așteptat pătrunderea unui front de aer front atmosferic rece”

În noaptea care urmează, începând cu ora 5:00, a fost emis un nou mesaj cod galben, de această dată pentru partea de vest și de nord-vest a țării. Este de așteptat pătrunderea unui front de aer front atmosferic rece. Aici vor fi manifestări de instabilitate.

Din punct de vedere termic ne așteptăm ca astăzi, în jumătatea vestică a țării, temperaturile să caracterizeze o vreme călduroasă, adică se va depăși pragul de 30° chiar până la 33-34° în Banat, Crișana, chiar și prin partea de vest a Munteni, Olteniei.

Ne așteptăm la temperaturi ridicate și în restul zonelor țării, chiar și în Capitală, unde sunt de așteptat în jurul a 30°.

În ceea ce privește manifestările de instabilitate, în zona Capitalei sunt de așteptat în orele după-amiezei și ale serii averse ce pot fi chiar și torențiale, pentru intervale scurte de timp și cantități mai importante de apă.

Desigur și restul fenomenelor specifice instabilității, adică descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și în unele cartiere ar putea să fie și căderi de grindină”, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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