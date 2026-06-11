Vremea se schimbă radical, cod portocaliu emis de meteorologi. ANM anunță vijelii, ploi torențiale și căderi de grindină. Unde se vor acumula chiar și peste 70 l/mp

Până joi – 11 iunie, ora 21:00 – este în vigoare un god galben emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Atenționarea meteo vizează instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Însă meteorologii au transmis că intră în vigoare și un cod portocaliu. Gândul prezintă toate detaliile oferite de meteorologul de serviciu al ANM.

În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h).

Nu vor lipsi nici căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp, anunță ANM.

Cod portocaliu emis de ANM: vijelii și grindină, ploi torențiale, cantități mari de apă

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit și alte detalii despre evoluția vremii în cursul zilei de joi, 11 iunie 2026.

„Codul portocaliu vizează județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava. Este vizată și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Este valabil între 11 iunie, ora 12:00 și 12 iunie, ora 10:00.

Vorbim despre perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin averse torențiale , însă de această dată tot în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

, însă de această dată tot în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Așteptăm cantități mai mari de apă, local de 40 l/m² și izolat de peste 70 l/m². Nu lipsesc fenomenele asociate instabilității atmosferice – intensificări ale vântului, vijelii, rafale de 70-90 km/h și grindină de dimensiuni medii.

Mâine intră în vigoare un nou cod galben, dimineață. Este valabil pe tot parcursul zilei de mâine până în prima parte a nopții, pentru partea de sud-est a teritoriului.

Este valabil pe tot parcursul zilei de mâine până în prima parte a nopții, pentru partea de sud-est a teritoriului. În Muntenia și Dobrogea așteptăm averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice.

Vorbim despre cantități de apă de 20-30 l/m² și izolat de peste 40 l/m².

Astăzi, comparativ cu ziua de ieri, se răcește în partea de vest și nord-vest a țării. Însă aici, în partea de sud și sud-est, vorbim în continuare despre valori de temperatură de 30 de grade, izolat chiar 34de grade pentru Lunca Dunării.

Mâine vremea se răcește în absolut toată țara. Această răcire nu este de durată, pentru că, ulterior,vremea se încălzește. La sfârșitul săptămânii ne vom apropia de un normal termic al perioadei”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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