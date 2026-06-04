Alertă veterinară în SUA: vitele din Texas, atacate de muște parazit care se hrănesc cu animale cu sânge cald

Este alertă veterinară în statul american Texas după ce un vițel a fost mușcat de o muscă parazit care se hrănește cu animale cu sânge cald. Anunțul oficial a fost făcut de către oficialii Departamentului Agriculturii din SUA.

Presa din State scrie că efectivul de vite al țării este expus unei noi amenințări. Potrivit primelor estimări, industria zootehnică din Texas s-ar putea confrunta cu pierderi de 1,8 miliarde de dolari.

Crescătorii de vite se tem de o epidemie

Cazul a fost confirmat la un vițel din zona La Pryor, Texas, un orășel situat la aproximativ 48 km nord-est de granița cu Mexic. Crescătorii de vite din SUA se pregăteau, oricum, pentru o epidemie de muscă domestică, deoarece dăunătorul a avansat spre nord, prin Mexic, în ultimul an.

Brooke Rollins, secretarul USDA, a precizat că acest caz, primul apărut în Texas în ultimii 60 de ani, este singura infestare confirmată.

Dacă, însă, se vor confirma temerile, atunci acest dăunător ar putea reduce și mai mult efectivul de bovine din SUA, care și-așa se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 75 de ani. Iar aprovizionarea limitată a redus, deja, producția de carne de vită, prețurile pentru consumatori atingând niveluri record.

În cazul în care musca se va răspândi, toată industria zootehnică din Texas ar putea suferi pierderi economice de până la 1,8 miliarde de dolari.

Sid Miller, comisar pentru Agricultură din statul Texas, a acuzat USDA că a permis ca musca să ajungă în SUA: „În loc să folosească toate instrumentele disponibile, USDA a acționat prea încet și s-a bazat exclusiv pe o soluție parțială a cărei implementare completă durează ani de zile”.

În încercarea de a limita parazitul, USDA a transmis că a oprit deplasarea cirezilor de vite pe o arie de 20 de kilometri în jurul locului detectării. De asemenea, au fost eliberate muște sterile pentru oțet șurcuță. Chiar Rollins a declarat că un avion a fost trimis în sudul Texasului cu stocuri de tratamente.

„Protejarea industriei noastre zootehnice este o problemă de securitate națională de cea mai mare importanță”, a declarat Dudley Hoskins, subsecretar al USDA.

Ce sunt viermii șerbuni

Agenția de presă Reuters a informat că mostrele unei infestări suspecte cu viermi șerbuni, de la o fermă din La Pryor, au fost trimise pentru testare la laboratorul guvernului federal din Ames, statul Iowa. Aproape instantaneu, contractele futures pentru bovine înregistrate pe Bursa Chicago Mercantile Exchange și-au extins pierderile, încheind cu o scădere de 1,7%. Traderii sunt îngrijorați că un caz confirmat de autorități va reduce semnificativ cererea de carne de vită.

Viermii șerbuni sunt muște parazite ale căror femele depun ouă în răni deschise și membranele mucoase ale oricărui animal cu sânge cald. În momentul în care ouăle eclozează, sute de larve de muște își folosesc gurile ascuțite pentru a săpa prin carne vie. Gazda este ucisă în scurt timp.

Răspândirea acestor muște parazite se face, în mare parte, prin deplasarea animalelor infestate.

Viermele șerbun poate ataca și omul, dar animalele de companie, însă riscul pentru ființele umane este scăzut. În același timp, această muscă nu prezintă probleme de siguranță alimentară.

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