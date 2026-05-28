Bivolul din Bangladesh care a devenit faimos pe internet pentru că seamănă cu Trump a fost salvat de la ritualul sacrificării

Un bivol albinos cu smoc blond între coarne și cu o greutate de 700 de kilograme a ajuns faimos pe rețelele de socializare. Fratele mai tânăr al proprietarul acestuia, Zia Uddin Mridha, l-a numit „Donald Trump”.

Mulți internauți au scris că smocul de păr blond dintre coarne seamănă cu freza președintelui american Donald Trump, potrivit The Guardian.

Pentru a se fotografia alături de bivol, numeroși oameni, copii și influenceri din Bangladesh au stat la coadă la ferma din Narayanganj, la periferia orașului Dhaka.

Animalul urma să fie sacrificat cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Adha. Cu câteva ore înainte să fie sacrificat, guvernul din Bangladesh a intervenit și l-a salvat pe bivolul care a devenit un „star online”.

Poliția și serviciile de creșterea animalelor au preluat bivolul de la proprietar pentru că „este un exemplar rar”,a spus polițistul-șef al Comisariatului Keraniganj din Dhaka.

Bivolul va fi adăpostit la Grădina Zoologică, unde va putea fi admirat de turiști. Atique Rahman, specialist în conservarea speciilor de la Grădina Zoologică Națională, a asigurat că bivolul va fi îngrijit.

„Am rezervat un adăpost pentru bivolul albinos și i-am alocat un paznic. Va fi plasat în carantină timp de două săptămâni”.

Exemplarul rar este tânăr, iar specialiștii agenției au estimat că poate să trăiască câțiva ani buni de acum înainte.

Cu ocazia sărbătorii Eid al-Adha, peste 12 milioane de animale (capre, oi, vaci și bivoli) vor fi sacrificate. Este o mare sărbătoare în calendarul musulman deoarece este și una din puținele ocazii în care familiile sărace pot consuma carne.

