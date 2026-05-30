O haită de câini face ravagii într-o comună din Buzău și le omoară animalele sătenilor. Oamenii cer ajutorul autorităților

Galerie Foto 5
Locuitorii comunei Țintești, din județul Buzău, acuză că o haită de câini fără stăpân terorizează satul de mai multe luni. Potrivit unei sesizări, animalele au atacat și ucis capre, iezi, câini și alte animale din gospodării, iar în unele cazuri ar fi existat inclusiv incidente în apropierea unor copii.

Potrivit localnicilor, animalele sunt hrănite de mai mult timp de două persoane din comună, iar autoritățile și cetățenii ar fi încercat să poarte discuții pentru ca acestea să își asume câinii sau să îi ducă într-un adăpost. Acest lucru nu s-a întâmplat, susțin oamenii din zonă.

Localnicii afirmă că animalele au fost hrănite constant într-o curte părăsită și că, nefiind sterilizate, numărul lor a crescut în timp.

Câinii maidanezi i-au speriat pe localnicii comunei Țintești

Situația a fost semnalată de o localnică, care susține că a rămas fără mai multe animale în urma unui atac produs în urmă cu câteva zile. Potrivit relatării, câinii ar fi revenit în zonă și în dimineața următoare.

„Au trecut trei zile de când s-a produs atacul mortal al câinilor maidanezi”, a declarat Elena.

Câinii sunt hrăniți într-o grădină părăsită din sat

Femeia susține că în ultima perioadă ar fi existat mai multe incidente în comună. Potrivit acuzațiilor, vaci ar fi fost atacate în gospodării, iezi ar fi fost omorâți în curți, iar câinii din haită ar fi devenit agresivi și față de oameni.

„Vaci atacate în gospodărie, câini omorâți și iezi mâncați în curți”, a afirmat femeia.

De asemenea, femeia spune că animalele ar fi fost observate frecvent în apropierea grădiniței din sat. Aceasta susține că autoritățile locale ar fi fost informate despre existența problemei, însă măsurile întreprinse nu ar fi fost suficiente pentru eliminarea pericolului.

„A doua zi după atac câinii au revenit la 5.30 dimineața să atace din nou. Despre toate aceste atacuri Primăria știa, n-a înregistrat nicio plângere , nu a luat nicio măsură luni de zile”, a mai transmis femeia.

Potrivit declarațiilor femeii, animalele continuă să reprezinte un pericol pentru gospodării și pentru locuitorii comunei.

