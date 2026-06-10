Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat într-un interviu pentru Digi24, că cele 680 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească către compania Pfizer reprezintă cea mai mare daună la bugetul de stat. Oficialul a transmis că Guvernul încearcă să negocieze atât condițiile de plată, cât și posibilitatea obținerii unor medicamente în schimbul sumei datorate pentru vaccinurile anti-COVID care nu au mai fost livrate.

Potrivit lui Nazare, România nu a primit încă notificarea oficială privind motivarea deciziei instanței din Belgia, însă, odată transmisă, statul va avea la dispoziție doar două luni pentru achitarea sumei.

Nazare spune că România vrea medicamente în schimbul plății către Pfizer

Întrebat dacă se așteaptă ca Pfizer să accepte o soluție negociată, prin care România să primească medicamente în locul plății integrale în bani, Alexandru Nazare a explicat că România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinurile de care nu mai are nevoie.

„Această sumă trebuie plătită la două luni de la notificarea oficială. Astăzi, nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB, deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare, în acest an, dat fiindcă nici n-a fost prognozată”, a spus Alexandru Nazare.

România plătește dobânzi de 81.000 de euro pe zi

Ministrul Finanțelor a mai precizat că întârzierea rezolvării dosarului generează costuri suplimentare semnificative pentru statul român. Nazare spune că dobânzile pe care trebuie să le plătească România lunar se ridică la 2,5 milioane de euro, adică aproximativ 81.000 de euro pe zi.

„Plătim lunar 2,5 milioane de euro numai cu titlu de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm”, a declarat Nazare.

În paralel cu negocierile privind furnizarea de medicamente, Alexandru Nazare analizează și posibilitatea unei plăți eșalonate.

„Evident că ipostaza în care n-am plăti toată suma odată ar fi o ipostază mult mai bună. De asemenea, au fost discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană. (…) Este foarte important să existe un nivel de coordonare, în măsura în care comisia e dispusă să intervină pe un astfel de de dosar”, a mai spus ministrul Finanțelor.

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