Prima pagină » EXCLUSIV » Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!

Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!

Adina Anghelescu
Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!
Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost audiat azi mai bine de cinci ore, după cum Gândul a informat deja, la Direcția Națională Anticorupție, în “Dosarul vaccinurilor”. Surse juridice afirmă că în această cauză extrem de complexă, DNA a reactivat ancheta în dosarul prejudiciului de sute de milioane de euro de la bugetul statului din timpul pandemiei, chemându-l la audieri pe ministrul Finanțelor Alexandru Nazare fix în această perioadă de criză politică, iar momentul a fost ales pentru citarea ministrului Finanțelor după ce numele acestuia a ajuns a fi vehiculat în media ca posibil viitor premier.

Numele lui Nazare apărea alături de Eugen Tomac drept variantă pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan pentru alegerea ca propunere de premier.

“Prin chemarea sa la audierea care ar fi putut avea loc în ultimii trei ani în orice altă zi, inclusiv în perioada în care nu mai era ministru al Finanțelor, șansele lui Eugen Tomac, apropiat al președintelui Nicușor Dan, au crescut, iar ale lui Nazare s-au diminuat, mai ales că modul și procedura prin care România trebuie să onoreze la plată compania pharma PFIZER cu 666 milioane de euro,

banii pentru dozele de vaccin care au fost achiziționate cu mult peste necesarul de vaccinare a populației, țin de strategia pe care ministrul Nazare a planificat-o la Ministerul Finanțelor și el este cel care trebuie să scoată castanele din focul generat de cel de-al cincilea Memorandum pe care, culmea, nu Nazare l-a semnat atunci, ci USR-iștii de la Ministerul Sănătății și, astfel, s-a realizat comanda și plata pentru dozele de vaccin de care România nu avea nevoie.

Prin plimbarea de azi, la DNA, a ministrului Finanțelor, în calitate de martor, lui Eugen Tomac i-au crescut șansele de a ajunge premier, mai ales că e consilier onorific al președintelui României și ar fi susținut de PSD pentru funcția de prim-ministru. Citarea lui Nazare la DNA nu a fost o coincidență!”, au explicat surse confidențiale Gândul apropiate anchetei.

Vlad Voiculescu, actual consilier al președintelui, Ioana Mihăilă și Florin Cîțu, inculpați în dosarul vaccinurilor

De mai bine de patru ani, complicatul dosar al vaccinurilor bătea pasul pe loc. Punerea sub acuzare a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, precum și a lui Andrei Baciu –fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și a fostului premier Florin Cîțu a fost făcută la finele anului 2023.

Dosarul vaccinurilor este instrumentat de procurorul George Adrian Matei, care conduce Serviciul de combatere a corupției din DNA prin delegare.

În 2023 s-a înscris la procedura de selecție pentru șefia Secției I, dar s-a retras. Cât timp a fost șef la DNA Marius Voineag, în dosar nu s-a întâmplat nimic spectaculos, doar a fost făcută o adresă la Comisia Europeană prin care s-a solicitat un punct de vedere, dar răspunsul nu a venit până acum pentru a fi atașat la dosar.

În acest dosar sunt inculpați Vlad Voiculescu, actual consilier al președintelui, Ioana Mihăilă și Florin Cîțu pentru fapte de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

În ce privește audierea de azi a ministrului Alexandru Nazare, DNA avea de multă vreme biblioraftul cu toată documentația de la Ministerul Finanțelor și au cerut explicații de la ministrul Finanțelor cu privire la Memorandumul ce a avut la bază acordul pentru achiziția de doze de vaccin care nu erau necesare României, ci doar au constituit o pagubă imensă la bugetul statului.

FOTO: Mediafax/Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
16:30
Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
EXCLUSIV Cum au fost aruncați în aer banii orădenilor pentru 2 linii aeriene fără călători: 3,3 milioane de euro pentru zboruri în care se află doar doi pasageri. Contractul a fost semnat pe vremea când președintele CJ era Ilie Bolojan
05:30
Cum au fost aruncați în aer banii orădenilor pentru 2 linii aeriene fără călători: 3,3 milioane de euro pentru zboruri în care se află doar doi pasageri. Contractul a fost semnat pe vremea când președintele CJ era Ilie Bolojan
EXCLUSIV Motivație pentru arestarea procurorilor Niță și Ștefan: “Ar putea fi conectați în mod nefiresc pentru un magistrat la mediul politic și de afaceri local!”
16:42, 26 May 2026
Motivație pentru arestarea procurorilor Niță și Ștefan: “Ar putea fi conectați în mod nefiresc pentru un magistrat la mediul politic și de afaceri local!”
VIDEO EXCLUSIV Treabă românească pe linia 5. Călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
06:00, 26 May 2026
Treabă românească pe linia 5. Călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
EXCLUSIV Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
20:25, 25 May 2026
Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
EXCLUSIV Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
06:30, 25 May 2026
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: Atac nuclear pe teritoriul SUA
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Erbicidarea culturilor în luna mai – ghid complet (P)
FLASH NEWS Operațiunea „Nebula”. Parchetul European, condus de Kovesi, a arestat liderii unei organizații implicate într-o fraudă de 78 de milioane de euro
20:20
Operațiunea „Nebula”. Parchetul European, condus de Kovesi, a arestat liderii unei organizații implicate într-o fraudă de 78 de milioane de euro
ENERGIE Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
20:20
Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
REACȚIE Vicepreședintele ANCOM îi dă replica Dianei Buzoianu, după criticile legate de campaniile de fake news: Stimată doamnă ministru, CITIȚI LEGEA!
20:14
Vicepreședintele ANCOM îi dă replica Dianei Buzoianu, după criticile legate de campaniile de fake news: Stimată doamnă ministru, CITIȚI LEGEA!
FLASH NEWS Câți moldoveni ar vota unirea României cu Republica Moldova. Datele celui mai recent sondaj
20:13
Câți moldoveni ar vota unirea României cu Republica Moldova. Datele celui mai recent sondaj
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
GALERIE FOTO Cel mai „european” oraș din America. Are case în culori vibrante, care atrag fotografi din toată lumea
19:48
Cel mai „european” oraș din America. Are case în culori vibrante, care atrag fotografi din toată lumea

Cele mai noi

Trimite acest link pe