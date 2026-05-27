Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost audiat azi mai bine de cinci ore, după cum Gândul a informat deja, la Direcția Națională Anticorupție, în “Dosarul vaccinurilor”. Surse juridice afirmă că în această cauză extrem de complexă, DNA a reactivat ancheta în dosarul prejudiciului de sute de milioane de euro de la bugetul statului din timpul pandemiei, chemându-l la audieri pe ministrul Finanțelor Alexandru Nazare fix în această perioadă de criză politică, iar momentul a fost ales pentru citarea ministrului Finanțelor după ce numele acestuia a ajuns a fi vehiculat în media ca posibil viitor premier.

Numele lui Nazare apărea alături de Eugen Tomac drept variantă pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan pentru alegerea ca propunere de premier.

“Prin chemarea sa la audierea care ar fi putut avea loc în ultimii trei ani în orice altă zi, inclusiv în perioada în care nu mai era ministru al Finanțelor, șansele lui Eugen Tomac, apropiat al președintelui Nicușor Dan, au crescut, iar ale lui Nazare s-au diminuat, mai ales că modul și procedura prin care România trebuie să onoreze la plată compania pharma PFIZER cu 666 milioane de euro, banii pentru dozele de vaccin care au fost achiziționate cu mult peste necesarul de vaccinare a populației, țin de strategia pe care ministrul Nazare a planificat-o la Ministerul Finanțelor și el este cel care trebuie să scoată castanele din focul generat de cel de-al cincilea Memorandum pe care, culmea, nu Nazare l-a semnat atunci, ci USR-iștii de la Ministerul Sănătății și, astfel, s-a realizat comanda și plata pentru dozele de vaccin de care România nu avea nevoie. Prin plimbarea de azi, la DNA, a ministrului Finanțelor, în calitate de martor, lui Eugen Tomac i-au crescut șansele de a ajunge premier, mai ales că e consilier onorific al președintelui României și ar fi susținut de PSD pentru funcția de prim-ministru. Citarea lui Nazare la DNA nu a fost o coincidență!”, au explicat surse confidențiale Gândul apropiate anchetei.

Vlad Voiculescu, actual consilier al președintelui, Ioana Mihăilă și Florin Cîțu, inculpați în dosarul vaccinurilor

De mai bine de patru ani, complicatul dosar al vaccinurilor bătea pasul pe loc. Punerea sub acuzare a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, precum și a lui Andrei Baciu –fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și a fostului premier Florin Cîțu a fost făcută la finele anului 2023.

Dosarul vaccinurilor este instrumentat de procurorul George Adrian Matei, care conduce Serviciul de combatere a corupției din DNA prin delegare.

În 2023 s-a înscris la procedura de selecție pentru șefia Secției I, dar s-a retras. Cât timp a fost șef la DNA Marius Voineag, în dosar nu s-a întâmplat nimic spectaculos, doar a fost făcută o adresă la Comisia Europeană prin care s-a solicitat un punct de vedere, dar răspunsul nu a venit până acum pentru a fi atașat la dosar.

În acest dosar sunt inculpați Vlad Voiculescu, actual consilier al președintelui, Ioana Mihăilă și Florin Cîțu pentru fapte de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

În ce privește audierea de azi a ministrului Alexandru Nazare, DNA avea de multă vreme biblioraftul cu toată documentația de la Ministerul Finanțelor și au cerut explicații de la ministrul Finanțelor cu privire la Memorandumul ce a avut la bază acordul pentru achiziția de doze de vaccin care nu erau necesare României, ci doar au constituit o pagubă imensă la bugetul statului.

