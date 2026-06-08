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Alin Anca, Banca Transilvania: „Colaborarea dintre instituții a transformat Clujul într-un magnet pentru studenți și investitori”

Bogdan Pavel
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Directorul Sucursalei Cluj-Napoca a Băncii Transilvania a evidențiat, la finalul conferinței „Portret România – Cluj-Napoca”, rolul parteneriatului dintre administrație, mediul academic și sectorul privat în dezvoltarea orașului și în consolidarea atractivității sale pentru investiții și talente.

La încheierea conferinței „Portret România – Cluj-Napoca”, Dan Alin Anca, directorul Sucursalei Cluj-Napoca a Băncii Transilvania, a subliniat că una dintre cele mai importante lecții desprinse din evoluția municipiului este capacitatea diferitelor instituții și organizații de a lucra împreună pentru obiective comune.

Potrivit acestuia, dezvoltarea economică și socială a Clujului nu este rezultatul unei singure inițiative, ci al unei colaborări constante între administrația publică, universități și mediul de afaceri.

„Cea mai importantă concluzie pe care o consider eu că trebuie neapărat menționată este faptul că această colaborare între instituții, între autorități, între mediul academic și mediul privat a făcut ca acest oraș, de care suntem mândri, să fie un magnet pentru studenți, pentru business-uri și pentru companii multinaționale”, a declarat Dan Alin Anca.

Clujul, un centru de atracție pentru investiții și talente

Directorul Băncii Transilvania a evidențiat faptul că municipiul continuă să atragă atât tineri aflați în căutarea oportunităților educaționale, cât și investitori interesați de potențialul economic al regiunii.

În opinia sa, ecosistemul construit în jurul universităților, al companiilor și al administrației locale a contribuit decisiv la consolidarea imaginii Clujului ca pol de dezvoltare și inovare.

„Suntem mândri că acest oraș reușește să atragă studenți, afaceri și investiții, iar rezultatele se văd în dezvoltarea continuă a comunității și a economiei locale”, a subliniat acesta.

Clujul, prima destinație pentru companiile care intră în România

Unul dintre cele mai importante semnale privind atractivitatea economică a municipiului este interesul companiilor internaționale pentru Cluj-Napoca, consideră Dan Alin Anca.

„Ne bucurăm că avem companii multinaționale care, atunci când fac primul pas în România, aleg să îl facă în orașul nostru”, a afirmat directorul Sucursalei Cluj-Napoca a Băncii Transilvania.

Potrivit acestuia, această încredere acordată Clujului confirmă faptul că modelul de colaborare dintre autorități, universități și mediul privat poate genera rezultate concrete și sustenabile pe termen lung.

Un model de dezvoltare bazat pe parteneriat

Mesajul transmis la finalul conferinței „Portret România – Cluj-Napoca” a pus accent pe importanța cooperării între actorii-cheie ai comunității și pe necesitatea continuării acestui model de dezvoltare.

În viziunea lui Dan Alin Anca, succesul Clujului se datorează în mare măsură capacității de a construi parteneriate solide, care au transformat orașul într-un reper pentru educație, investiții și dezvoltare economică la nivel național.

Partenerii conferinței Gândul Portret România – Cluj-Napoca au fost E-Infra, Banca Transilvania, RetuRO și Electrica

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