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Dan Mateaș, DEER: „Susținem toate investițiile care aduc creștere economică în regiune”

Bogdan Pavel
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Directorul Direcției Dezvoltare Rețea din cadrul DEER a subliniat, la finalul conferinței Gândul “Portret România –  Cluj-Napoca”, rolul infrastructurii energetice în dezvoltarea economică a regiunii și importanța colaborării dintre autorități, investitori și companiile care susțin economia locală.

Oficialul Direcției Dezvoltare Rețea din cadrul DEER a apreciat utilitatea unor astfel de întâlniri, care reunesc reprezentanți ai administrației publice, ai mediului de afaceri și ai companiilor implicate în dezvoltarea comunităților locale.

Potrivit acestuia, schimbul de idei și colaborarea dintre principalii actori economici contribuie la identificarea soluțiilor necesare pentru susținerea investițiilor și pentru dezvoltarea regiunii.

„Aceste întâlniri sunt foarte bune pentru că, la un loc, se adună autoritatea locală, investitorii plus companiile care susțin cumva economia locală”, a declarat Dan Mateaș.

Rețeaua de distribuție, un sprijin pentru investițiile din regiune

Reprezentantul DEER a evidențiat rolul operatorilor de distribuție a energiei electrice în susținerea proiectelor de dezvoltare și a investițiilor care generează valoare economică.

„Noi, în calitatea operatorilor de distribuție a energiei electrice, susținem toate investițiile zonei, investițiile care aduc creștere economică a zonei”, a afirmat acesta.

În opinia sa, infrastructura energetică reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea mediului de afaceri și pentru atragerea de noi investiții, indiferent de domeniul de activitate.

Racordare și dezvoltarea infrastructurii pentru consumatori

Dan Mateaș a subliniat că una dintre prioritățile DEER este facilitarea accesului utilizatorilor la rețeaua de distribuție și modernizarea continuă a infrastructurii existente.

„Suntem aici ca să sprijinim orice utilizator pentru racordare la rețea”, a precizat directorul Direcției Dezvoltare Rețea.

Acesta a explicat că, pe lângă conectarea noilor consumatori și investitori, compania urmărește îmbunătățirea permanentă a rețelei pentru a răspunde cerințelor tot mai mari de consum și pentru a asigura continuitatea alimentării.

„Acolo unde rețeaua de distribuție există, încercăm să o îmbunătățim, să o dezvoltăm pentru alimentarea în condiții de siguranță a utilizatorilor”, a adăugat Dan Mateaș.

Energia, factor-cheie pentru dezvoltarea economică

Mesajul transmis în cadrul conferinței a evidențiat importanța infrastructurii energetice în susținerea economiei locale și regionale. Potrivit reprezentantului DEER, investițiile în dezvoltarea și modernizarea rețelelor de distribuție contribuie direct la creșterea atractivității economice a regiunii și la crearea condițiilor necesare pentru noi proiecte de investiții.

În acest context, colaborarea dintre autorități, investitori și companiile din sectorul energetic rămâne un element esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a Clujului și a întregii regiuni.

Partenerii conferinței Gândul Portret România – Cluj-Napoca au fost E-Infra, Banca Transilvania, Electrica și RetuRO.

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