Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre cei mai vocali critici ai fostului premier Ilie Bolojan, a postat joi, 22 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care prezintă public prima solicitare oficială la adresa Guvernului Niculescu, format, în majoritate, din miniștri PSD. Liberalul solicită, la două zile după învestirea noului Executiv cu puteri depline, finanțarea Spitalului Monobloc pentru Copii din Cluj-Napoca, pe motiv că „un stadion poate aștepta, dar sănătatea unui copil niciodată”. În textul publicat, Tișe a explicat faptul că liderul PNL, Ilie Bolojan, a refuzat să prioritizeze acest proiect și că, personal, „nu va renunța la luptă”.

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„De doi ani cer finanțarea acestui spital regional, unic în România” / „Ilie Bolojan a refuzat să-l prioritizeze, fie păcatul lui!”

„Cer Guvernului și PSD să finanțeze Spitalul Monobloc de Copii din Cluj! Spitalul Monobloc de Copii din Cluj nu trebuie să fie victima războaielor politice. Copiii nu pot fi amânați la nesfârșit!

Am spus-o răspicat: PNL trebuie să-și regăsească drumul de dreapta, valorile naționale, liberale și conservatoare. Trebuie să revină la calea dreaptă. Iar dacă nu mai poate influența guvernarea, trebuie să aibă curajul opoziției, nu confortul compromisului.

De doi ani cer finanțarea acestui spital regional, unic în România, gândit pentru copiii din întreaga țară. Ilie Bolojan a refuzat să-l prioritizeze și finanțeze, în timp ce alte investiții au găsit resurse. Fie păcatul lui! De asta m-am luptat „politic” cu el în această perioadă: pentru Cluj, pentru un spital de copii, pentru sănătatea copiilor noștri! Un stadion poate aștepta. Sănătatea unui copil, niciodată!

Astăzi, cer Guvernului și PSD să-și asume responsabilitatea și să finanțeze acest obiectiv vital. Clujul nu cere privilegii. Cere dreptate, responsabilitate și un spital pe care copiii României îl merită! Eu am dus această luptă și nu renunț. Pentru că un spital pentru copii nu este o miză politică. Este o datorie față de viitorul nostru”, a scris Alin Tișe în postarea publicată pe Facebook.