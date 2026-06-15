Ciucu îi mitraliază pe Nicușor Dan, pe Veștea și PSD, într-un apel către liberali: Președintele joacă la ruperea PNL. Nu vă lăsați iarăși prostiți!

Ciprian Ciucu reia atacul la adresa președintelui Nicușor Dan și a Partidului Social Democrat, într-o postare pe Facebook, pe care îi vede responsabili de scindarea din cadrul Partidului Național Liberal. Ciucu susține că șeful statului ar încerca să pună presiune pe PNL, prin numirea unui prim-vicepreședinte de partid liberal în calitate de premier desemnat.

Totodată, Ciucu menționează Nicușor Dan ar fi trebuit să plaseze responsabilitatea guvernării pe umerii PSD-ului și să desemneze un social-democrat pentru rolul de premier.

„Astăzi are loc Biroul Politic Național al PNL. Probabil va fi o ședință istorică, care va determina cursul PNL și, posibil, al țării noastre, de acum înainte. Aș fi vrut să vă privesc în ochi în timp ce vă spun cele ce urmează. Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare. Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD.. De ce? #mediator

Istoria ne va răspunde. PSD iar a dispărut momentan din peisaj, dar nu uităm cine a fost agresorul: PSD”, scrie Ciprian Ciucu.

„Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL”

Nici colegii liberali care și-au manifestat sprijinul pentru Adrian Veștea nu scapă de tirada lui Ciprian Ciucu și îi acuză că s-ar fi aliat cu social-democrații. Ciucu reiterează „trădarea”, Adrian Veștea care a acceptat propunerea lui Nicușor Dan de a candida pentru funcția de premier, fără să se consulte cu Ilie Bolojan.

„Între timp vedem filialele noastre scindate, vedem lupte intestine de care PNL nu avea nevoie! Iar colegii noștri, îi știți, execută planul PSD. Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună-credință, Ilie Bolojan l-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și in ultimul timp l-a invitat la toate „consultările” de la Cotroceni. Ceea ce nu știa era că Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. AȘA CEVA NU SE FACE!”, mai adaugă Ciprian Ciucu.

„Nu vă lăsați iarăși prostiți!”

Ciprian Ciucu reacționează într-o manieră indirectă la apelul la responsabilitate, adresat de Veștea, cu doar câteva ore înainte.

„Iar ni se învârte pe sub nas „interesul național”, „stabilitatea” — exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici”, spune Ciucu.

„Am fost partid prezidențial! Știm cum este — pentru noi a ieșit rău. Pentru apropiații fostului președinte, ACEIAȘI CU PUCIȘTII DE ASTĂZI, totul a mers bine. Au fost protejați, au fost privilegiați. Ei cu funcțiile și privilegiile, noi cu înjurăturile. Ajunge!

Nu vă lăsați iarăși prostiți! Vă știu pe fiecare în parte, sunteți oameni fundamental corecți, aveți simțul dreptății. Sunteți oameni cu cariere demne în spate, cu specializări profesionale clare! Voi, nu puciștii.