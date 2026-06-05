Prima pagină » Actualitate » Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă

Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă

Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Scopul este de a obține o îmbătrânire activă și de a combate sarcopenia, pierderea masei musculare, scrie El Economista.

Unul dintre cei mai importanți factori pentru a duce o viață sănătoasă și a te bucura de o calitate bună a vieții este exercițiul fizic. Acesta întărește mușchii și sistemul cardiovascular, ajută la controlul greutății, reduce stresul, eliberează endorfine și îmbunătățește somnul. În plus, pe măsură ce îmbătrânim, este esențial pentru îmbunătățirea procesului de îmbătrânire și prevenirea bolilor legate de vârstă.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), de la vârsta de 65 de ani încolo, este recomandabil să se practice 150 până la 300 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână, sau aproximativ 30 de minute pe zi. De asemenea, este important să se includă și alte activități de întărire a mușchilor cel puțin de două ori pe săptămână.

Aceasta este ceea ce experții numesc „îmbătrânire activă”, care își propune să atingă cea mai bună calitate a vieții posibilă. Dincolo de activitatea fizică, este o practică care cuprinde și învățarea pe tot parcursul vieții, interacțiunea socială, alimentația sănătoasă și bunăstarea emoțională.

„Pe măsură ce îmbătrânim, există aspecte esențiale pe care trebuie să le abordăm, cum ar fi sarcopenia. De asemenea, este crucial să încorporăm exerciții de echilibru și coordonare împreună cu exerciții cardiovasculare și antrenament de forță”, spune antrenorul personal spaniol José Barcía (Campus Training).

În Spania, studiul privind obiceiurile sportive realizat de Ministerul Educației, Formării Profesionale și Sportului indică faptul că 4% din populație a început să practice activități fizice după vârsta de 55 de ani, ceea ce ajută la prevenirea declinului odată cu înaintarea în vârstă. Printre cele mai frecvente recomandări se numără:

  • Mersul pe jos cel puțin 20 de minute în fiecare zi.
  • Urcare ascărilor în loc de lift.
  • Efectuarea de exerciții ușoare de întindere pentru a mișca articulațiile la trezire și înainte de culcare.
  • Exercitarea echilibrului cu exerciții simple, cum ar fi statul pe un picior timp de câteva secunde.

„Trebuie să schimbăm percepția publică pentru a sublinia importanța și valoarea menținerii activității fizice. Dacă educăm populația, putem lua decizii mai bune cu privire la propria sănătate”, conchide antrenorul.

Autorul recomandă:

Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
19:12
Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
BREAKING NEWS Alertă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
19:05
Alertă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
CONTROVERSĂ Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
18:50
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
UTILE Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
17:28
Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
FLASH NEWS Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
17:12
Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
FLASH NEWS Radu Miruță, detalii de ultimă oră despre motivul pentru care l-a sunat pe omologul ucrainean legat de drona din Constanța
17:08
Radu Miruță, detalii de ultimă oră despre motivul pentru care l-a sunat pe omologul ucrainean legat de drona din Constanța
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Un organ uitat ar putea prezice cât de mult vei trăi
SANCȚIUNI POLITICO: Noile sancțiuni ale SUA împing companiile europene să părăsească Cuba
19:44
POLITICO: Noile sancțiuni ale SUA împing companiile europene să părăsească Cuba
FLASH NEWS Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”
19:09
Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Ce argumente aduce președintele
18:29
Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Ce argumente aduce președintele
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA le ordonă astronauților de pe Stația Spațială Internațională să se pregătească de evacuare. Ce probleme au fost semnalate
17:59
NASA le ordonă astronauților de pe Stația Spațială Internațională să se pregătească de evacuare. Ce probleme au fost semnalate
FLASH NEWS Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
17:36
Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
FLASH NEWS Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
17:30
Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin

Cele mai noi

Trimite acest link pe