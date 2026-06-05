Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă

Scopul este de a obține o îmbătrânire activă și de a combate sarcopenia, pierderea masei musculare, scrie El Economista.

Unul dintre cei mai importanți factori pentru a duce o viață sănătoasă și a te bucura de o calitate bună a vieții este exercițiul fizic. Acesta întărește mușchii și sistemul cardiovascular, ajută la controlul greutății, reduce stresul, eliberează endorfine și îmbunătățește somnul. În plus, pe măsură ce îmbătrânim, este esențial pentru îmbunătățirea procesului de îmbătrânire și prevenirea bolilor legate de vârstă.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), de la vârsta de 65 de ani încolo, este recomandabil să se practice 150 până la 300 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână, sau aproximativ 30 de minute pe zi. De asemenea, este important să se includă și alte activități de întărire a mușchilor cel puțin de două ori pe săptămână.

Aceasta este ceea ce experții numesc „îmbătrânire activă”, care își propune să atingă cea mai bună calitate a vieții posibilă. Dincolo de activitatea fizică, este o practică care cuprinde și învățarea pe tot parcursul vieții, interacțiunea socială, alimentația sănătoasă și bunăstarea emoțională.

„Pe măsură ce îmbătrânim, există aspecte esențiale pe care trebuie să le abordăm, cum ar fi sarcopenia. De asemenea, este crucial să încorporăm exerciții de echilibru și coordonare împreună cu exerciții cardiovasculare și antrenament de forță”, spune antrenorul personal spaniol José Barcía (Campus Training).

În Spania, studiul privind obiceiurile sportive realizat de Ministerul Educației, Formării Profesionale și Sportului indică faptul că 4% din populație a început să practice activități fizice după vârsta de 55 de ani, ceea ce ajută la prevenirea declinului odată cu înaintarea în vârstă. Printre cele mai frecvente recomandări se numără:

Mersul pe jos cel puțin 20 de minute în fiecare zi.

Urcare ascărilor în loc de lift.

Efectuarea de exerciții ușoare de întindere pentru a mișca articulațiile la trezire și înainte de culcare.

Exercitarea echilibrului cu exerciții simple, cum ar fi statul pe un picior timp de câteva secunde.

„Trebuie să schimbăm percepția publică pentru a sublinia importanța și valoarea menținerii activității fizice. Dacă educăm populația, putem lua decizii mai bune cu privire la propria sănătate”, conchide antrenorul.

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