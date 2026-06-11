Arest preventiv pentru doi indivizi care au rănit un ofițer de poliție aflat în misiune de prindere a hoților de lemn din Suceava

În urma unor violențe săvârșite asupra unui polițist, două persoane au fost arestate preventiv la cererea procurorilor Parchetului Înaltei Curți. PICCJ a transmis că acestea sunt acuzate de ultraj, respectiv instigare la ultraj și în forma tentativei de omor calificat comisă asupra unui comisar șef, fapta fiind săvârșită în luna iulie a anului trecut, în județul Suceava și are legătură cu mafia pădurilor.

Din referatul de arestare preventivă rezultă următoarele aspecte stabilite de anchetatori:

„În contextul unei intervenții a organelor de poliție pentru verificarea unui transport de material lemnos fără documente legale de proveniență, la data de 23.07.2025, în jurul orei 05.10, în timp ce conducea un autoturism în direcția comunei Stulpicani județul Suceava, primul inculpat, determinat de cel de-al doilea inculpat, a îndreptat autovehiculul cu intenție spre o autospecială de poliție în care se afla un comisar șef de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu privind constatarea unor posibile infracțiuni la regimul silvic. Autospeciala de poliție era staționată regulamentar în afara părții carosabile, pe DJ 177A din orașul Broșteni, județul Suceava, impactul cu aceasta având drept consecință rănirea persoanei vătămate. Din probele admistrate în cauză, a reieșit că scopul celor doi inculpați a fost acela de a împiedica constatarea infracțiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală în volum de peste 5 metri cubi, comisă anterior de o altă persoană”, a menționat PICCJ în comunicat.

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