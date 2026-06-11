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Asasinul fugar Emil Gânj rămâne condamnat definitiv la închisoare pe viață. Daunele morale, 510.000 euro, vor fi plătite de statul român

Adina Anghelescu
Asasinul fugar Emil Gânj rămâne condamnat definitiv la închisoare pe viață. Daunele morale, 510.000 euro, vor fi plătite de statul român
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Căutat de un an de zile de autorități după ce a ucis cu sânge rece o femeie, Emil Gânj rămâne cu condamnarea definitivă la închisoare pe viață. Avocatul Adrian Cuculis a explicat faptul că această sentință a rămas definitivă întrucât termenul pentru declararea căii de atac a expirat.

“Sentința de fond a rămas definitivă prin neapelare. Despăgubirile de sute de mii de euro vor fi imputate statului roman având în vedere că Emil Gânj nu are absolut nimic pe numele său!”

Despăgubirile se ridică la suma de 510.000 euro daune morale date de instanță familiei femeii ucise.

Asasinul fugar a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat, 7 ani de închisoare pentru distrugere prin incendiere și 3 ani de închisoare pentru profanare de cadavre. El poate beneficia, conform legii, de eliberare condiționată după ce va executa 20 de ani de pedeapsă.

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