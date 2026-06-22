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AUR acuză că se fac presiuni din exterior pentru a vota Guvernul Veștea. Petrișor Peiu îi pune în gardă pe parlamentarii suveraniști

AUR acuză că se fac presiuni din exterior pentru a vota Guvernul Veștea. Petrișor Peiu îi pune în gardă pe parlamentarii suveraniști
AUR acuză că se fac presiuni din exterior pentru a vota Guvernul Veștea
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Petrișor Peiu este de părere că un vot de încredere acordat Guvernului Veștea ar putea duce la autodistrugerea AUR. În context, liderul senatorilor AUR susține că se fac presiuni din exterior pentru susținerea premierului desemnat de președintele Nicușor Dan.

Prăbușirea AUR poate veni prin votul acordat lui Adrian Veștea și cabinetului său de miniștri, crede Peiu.

Peiu arată „singura ieșire”

În opinia lui Peiu, preşedintele Nicuşor Dan şi PSD sunt într-o situație extrem de dificilă. Guvernul Veștea nu poate să treacă de votul Parlamentului fără sprijinul AUR. Iar singura ieșire din această poziție este să exercite presiuni asupra parlamentarilor AUR ca să voteze Cabinetul Veştea.

„Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris, pe Facebook, Petrișor Peiu.

Duminică, Adrian Veștea a depus la Parlament atât lista cu numele miniștri propuși a face parte din noul Executiv, cât și programul de guvernare pe care îl are în vedere. El a cerut un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor.

Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp.

Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

  • Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională;
  • Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR;
  • Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară;
  • Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;
  • Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE)”, a transmis Adrian Veștea.

Miniștrii aleși să facă parte din Guvernul Veștea

Iată componența Cabinetului Veștea:

  • Adrian Veștea – prim-ministru (PNL);
  • Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD);
  • Alina Gorghiu – vicepremier (PNL);
  • Diana Morar – vicepremier (independent);
  • Luca Niculescu – ministru de Externe (independent);
  • Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent);
  • Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent);
  • Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD);
  • Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL);
  • Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent);
  • Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL);
  • Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD);
  • Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD);
  • Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL);
  • Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD);
  • Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD);
  • Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL);
  • Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD);
  • Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD);
  • Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD);
  • Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)”.
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