PNL anunță, oficial, că nu susține Guvernul Veștea. „Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului”

La scurt timp după ce Ilie Bolojan și-a obținut reconfirmarea de președinte al partidului, cu o nouă echipă de vicepreședinți alături, PNL a dat un comunicat de presă în care anunță că se dezice de Guvernul Veștea. Premierul desemnat Ilie Bolojan a făcut publică lista de miniștri ai cabinetului său, în care apar și câțiva politicieni liberali.

PNL a publicat un mesaj pe Facebook în acest sens – „Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului”, s-au grăbit ă transmită liberalii.

PNL: „Nu ne asumăm responsabilitatea politică”

Potrivit comunicatului, liberalii resping orice asociere a partidului cu programul de guvernare anunțat de Adrian Veștea, fostul prim-vicepreședinte din Aleea Modrogan. Mai mult, PNL insistă că parlamentarii nominalizați ca miniștri în noul Executiv nu reprezintă partidul.

„Partidul Național Liberal a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare și a listei de miniștri propuse de premierul desemnat Adrian Veștea. Precizăm în mod clar și fără echivoc faptul că Partidul Național Liberal nu este parte a acestui guvern și nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus.

Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL.

Poziția Partidului Național Liberal a fost reconfirmată de Congresul partidului și de noua conducere aleasă în cadrul Congresului și este una consecventă: PNL nu susține instalarea unui guvern din care face parte PSD, este susținut de PSD sau care nu beneficiază de o majoritate transparentă și asumată în Parlament”, se arată în comunicat.

Ce solicitări are PNL

Mai departe, liberalii vor ca mass-media să nu mai prezinte Guvernul Veștea ca fiind unul care are legătură cu PNL.

„În aceste condiții, solicităm tuturor actorilor politici, reprezentanților mass-media și formatorilor de opinie să nu mai prezinte în spațiul public Guvernul Adrian Veștea drept un guvern din care face parte Partidul Național Liberal și să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri.

Partidul Național Liberal va continua să acționeze cu responsabilitate în Parlament, să susțină reformele necesare României, absorbția fondurilor europene și măsurile care contribuie la dezvoltarea României”, susțin liberalii.

Lista cu miniștri pentru Guvernul Veștea

Duminică, Adrian Veștea a depus la Parlament atât lista cu numele miniștri propuși a face parte din noul Executiv, cât și programul de guvernare pe care îl are în vedere. El a cerut un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor.

Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp.

Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională;

Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR;

Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară;

Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;

Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE)”, a transmis Adrian Veștea.

Iată componența Cabinetului Veștea: