Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor. Ce urmează

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat, duminică seară, că a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor. Următorii pași sunt audierile în comisiile parlamentare și votul de învestitură în plen.

„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor.

Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

– Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

– Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

– Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

– Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

– Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL) Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern”, a transmis Adrian Veștea pe Facebook.

Pe lista miniștrilor există și o surpriză: la Ministerul Economiei apare Marian Bârgău, nume care nu a fost vehiculat până acum.

Bârgău este vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară, condus de Eugen Tomac. Totodată, Marian Bârgău este și director general al Administrației Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului București.

Premierul desemnat a făcut public și Programul de Guvernare pe care l-a depus la Parlament. Documentul poate fi citit integral AICI.

Patru piloni strategici

„Până în 2028, Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE, modernizarea infrastructurii și

consolidarea capacității de apărare.

Continuăm prioritățile începute și pe lângă cele trei principii deja consolidate (ordine în finanțele publice, buna guvernare și respect pentru cetățeni), ne calibrăm eforturile pe ținte

precise. În noua etapă, motoarele noastre de dezvoltare, modernizare instituțională și reziliență națională vor fi axate pe patru piloni strategici:

I. Siguranța pentru România. Consolidarea securității naționale prin Programul SAFE – Security Action for Europe: România va valorifica integral oportunitatea oferită de Programul SAFE, prin

utilizarea celor 16,68 miliarde de euro obținute în cadrul acestui instrument european pentru accelerarea înzestrării Armatei, dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare civilă și militară și revitalizarea industriei naționale de apărare. Securitatea națională nu mai poate fi privită separat de dezvoltarea economică. Investițiile în apărare, infrastructură strategică și capacități industriale

vor contribui atât la întărirea capacității de protecție a României, cât și la crearea de locuri de muncă, stimularea producției interne și creșterea competitivității economiei naționale.

II. Aderarea României la OCDE: Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reprezintă un obiectiv strategic de țară. Vom accelera reformele necesare pentru alinierea României la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii, consolidând un cadru instituțional predictibil, transparent și favorabil investițiilor. Integrarea în OCDE va însemna mai multă încredere pentru investitori, politici publice mai bine fundamentate, administrație mai performantă și servicii publice mai eficiente pentru cetățeni.

III. Implementarea și finalizarea PNRR: Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne unul dintre principalele instrumente de reformă și modernizare ale României. Guvernul își asumă

îndeplinirea strictă a jaloanelor și țintelor rămase, astfel încât reformele angajate să se transforme în rezultate concrete pentru cetățeni, economie și administrație. Prioritatea va fi finalizarea

investițiilor mature, deblocarea proiectelor întârziate și utilizarea eficientă a resurselor disponibile, cu accent pe infrastructură, sănătate, educație, digitalizare și tranziție verde precum și închiderea PNRR în cele mai bune condiții.

IV. Absorbția fondurilor europene: România trebuie să valorifice la maximum întregul buget european disponibil. Dincolo de PNRR, vom accelera absorbția fondurilor din Politica de Coeziune și din programele sectoriale europene, pentru a susține investiții esențiale în fiecare regiune a țării. Fondurile europene vor fi direcționate cu prioritate către proiecte cu impact real: infrastructură de transport, spitale, școli, digitalizarea administrației, sprijin pentru mediul de afaceri, dezvoltare locală și reducerea decalajelor dintre regiuni.

Prin acești patru piloni, România trece de la o etapă de stabilizare la una de consolidare, accelerare și dezvoltare sustenabilă. Continuăm disciplina financiară și buna guvernare nu ca scopuri în sine, ci ca instrumente prin care garantăm siguranța cetățenilor, susținem protejarea puterii de cumpărare a populației, finanțăm modernizarea țării și consolidăm rolul României în Europa și în cadrul parteneriatului euroatlantic”, se arată în document.

Desemnarea lui Adrian Veștea a generat o criză majoră în PNL

Adrian-Ioan Veştea (52 de ani) este un politician al Partidului Naţional Liberal (PNL), cu o carieră de peste 30 de ani în administraţia publică.

Veștea a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern politic, după ce europarlamentarul Eugen Tomac şi-a depus mandatul de a forma un executiv tehnocrat.

Desemnarea lui Veștea a generat o criză majoră în PNL, care a culminat cu organizarea, duminică, a unui Congres Extraordinar, în care premierul demis Ilie Bolojan a fost reconfirmat în fruntea partidului.